Kouč United: Jsme možná nejhorší v historii klubu, měnit se nehodlám

Devětatřicetiletý Portugalec přišel k týmu v listopadu ze Sportingu Lisabon po odvolání Erika ten Haga. V dosavadních 15 soutěžních zápasech pod jeho vedením vyhrálo mužstvo jen šestkrát. V Premier League získali United z posledních šesti kol jen čtyři body a na svém stadionu Old Trafford prohráli počtvrté z uplynulých pěti ligových utkání.

„Vyhráli jsme jen dva z posledních devíti zápasů Premier League. Představte si, jaké to pro fanoušky Manchesteru United je a jaké je to pro mě. Přijde nový trenér, který prohrává víc než ten předchozí. Plně si to uvědomuju. Nehodlám se měnit, ať už se děje cokoli. Vím, že můžeme uspět,“ prohlásil Amorim, jehož svěřenci v prosinci zvítězili po obratu 2:1 v Plzni v duelu Evropské ligy.

„Musíme ale přečkat současnost, nejsem naivní. Prostě to teď musíme přežít. Jsme možná nejhorší tým v historii Manchesteru United. Vím, že chcete titulky. Říkám to ale proto, že si to musíme připustit a změnit to,“ uvedl bývalý hráč lisabonské Benfiky.

Anketa Největším zklamáním sezony v Premier League je... Manchester City Manchester United Tottenham někdo jiný

United prohráli v této ligové sezoně polovinu z dosavadních 12 domácích zápasů. Horší bilanci měli naposledy v ročníku 1893/94, kdy ve stejném počtu utkání nebodovali dokonce sedmkrát. Celkově v sezoně Premier League zaznamenali za 22 kolech už 10 proher, dvouciferný počet porážek si takto rychle připsali poprvé od ročníku 1989/90.

„Všichni hrají pod své možnosti. Bez ohledu na okolnosti to tak je. Musíme si uvědomit, že je nepřijatelné prohrát tolik zápasů pro jakýkoli tým, natož pro Manchester United. Je to hodně těžké, ale musíme jít dál. Jiná cesta neexistuje, musíme si to vytrpět a pokračovat,“ řekl Amorim.

„Soupeři jsou lepší než my v mnoha ohledech. Nehrajeme konzistentně, nepomáhám hráčům. Jsme ve velmi složité situaci, překonáváme negativní rekordy, prohráváme doma, v Premier League. Opravdu hrajeme pod své možnosti, musíme začít vyhrávat,“ uvedl někdejší portugalský reprezentant.