Kinský odvracel debakl, ale... Přijde o trenéra? Tottenham je ve velké krizi

Vynikající začátek britského angažmá podzimní opory Slavie přebil dlouhodobý trend. Tottenham je zcela bez formy. V posledních deseti ligových duelech získali jen Leicester a beznadějně poslední Southampton méně bodů. „Když se podíváte na naši situaci, tak je jasné, že se z ní vyhrabeme. Alespoň já jsem o tom pevně přesvědčen. Kluci v druhé půli ukázali, že oni taky,“ zůstává Postecoglou po špatné sérii výsledků optimistou.

V Goodison Parku bylo prakticky rozhodnuto po prvním poločase. Obrana Spurs jako by neexistovala a nebýt tři skvělých zásahů Antonína Kinského vedli by domácí o přestávce více než 3:0. Český gólman se blýskl především v rozmezí několika desítek vteřin, kdy v pětadvacáté minutě neohroženě skočil Dominiku Calvert-Lewinovi pod nohy a o chvilku později vytáhl jedovaté zakončení Orela Mangaly na tyč.

„V první půli jsme měli problém dostat se vůbec do zápasu. Naopak Everton chytil momentum. Nešlo nám to jak na míči, tak bez něj. Navíc jsme neproměnili šance, které bychom měli dávat,“ posteskl si Postecoglou nad nadějnými akcemi Heung-min Sona, které Korejec nedovedl do gólového výsledku a jen potvrdil, že mu to poslední dobou nelepí. V posledních devíti soutěžních duelech má bilanci dva góly, jedna asistence.

Po změně stran se obraz hry změnil. Hosté se zlepšili a odměnou byly dvě trefy. Ty stačily jen ke zdramatizování duelu. Kouč David Moyes si tak mohl vychutnat první vítězství po návratu ke Karamelkám.

Článek pokračuje pod infografikou...

„Těžko se mi výsledek kouše. Výkonem v první půli jsme si před sebe postavili vysokou horu a těsně jsme na ni nedokázali vylézt. Jedeme teď na dřeň. Před utkáním jsme měli připravenou pouze jedenáctku hráčů prvního týmu, kteří mohli odehrát celých devadesát minut. Od zápasu s Arsenalem jsme přišli o další tři,“ trápí trenéra Spurs rozsáhlá marodka.

I proto se nahlas mluví o dalším posílení kádru. V lednu kromě Kinského přišel jen osmnáctiletý Korejec Min-hyuk Yang, se kterým se počítá spíše do budoucna.

„Samozřejmě je to urgentní situace. To každý vidí. Nemám problém s tím, jak klub v tomto ohledu postupuje. Všichni se tvrdě snaží nalézt cestu z tohoto problému. Potřebujeme pomoc. To je jisté. Není to ovšem vůbec snadná situace. Takových klubů, jako jsme my, je vícero,“ je si Postecoglou vědom nástrah lednového přestupáku.

Australan se přitom nezbavuje vlastní odpovědnosti.

„Nechci si hrát na oběť. Nikdy jsem to nedělal. Na konci dne jsou výsledky týmu mojí zodpovědností. Je to samozřejmě velká výzva řídit tým v takové situaci, ale já nás musím tímto obdobím provést zpátky k lepším zítřkům. To je moje úloha jako trenéra,“ hledí Postecoglou především sám na sebe.

Jestli dostane šanci to dokázat ve čtvrtek proti Hoffenheimu v Evropské lize a následně v neděli v Premier League s Leicesterem, však není jisté.

Kinský proti Evertonu

Inkasované góly: 3

Očekávané inkasované góly: 2,15

Zákroky: 4

Sebrané centry: 0

Doteků s míčem: 40

Přihrávky/úspěšné: 30/25

zdroj: Sofascore.com