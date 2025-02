Kinský schytal debakl s Liverpoolem. Byl bezmocný, ale zní také kritika

Sen fotbalistů Tottenhamu o šanci na tolik potřebnou trofej se rozplynul. V odvetě semifinále anglického Ligového poháru schytali od Liverpoolu nakládačku 4:0 a Antonín Kinský a spol. se museli sklonit před dominancí obhájce trofeje z minulé sezony. „Byli na nás prostě až moc dobří. Vůbec jsme se nedostali do hry,“ litoval po zápase trenér Tottenhamu Ange Postecoglou.

Dokonalý debut Kinského, kdy vychytal nulu proti aktuálnímu lídrovi Premier League, je zapomenutý. V odvetě semifinále EFL Cupu Liverpool doma naprosto zdemoloval Tottenham a po pohodlné výhře 4:0 se do finále ve Wembley podívají červení.

„Předvedli jsme dominantní výkon a jsme rádi, že jdeme do finále. Nakonec jde přesně o to: dostávat se do finálových utkání a vyhrávat trofeje,“ komentoval výsledek spokojený trenér Arne Slot pro anglickou televizi ITV.

Červený tým na hřišti vládl ve všech ohledech a český brankář proti jeho síle nemohl udělat mnoho.

Hráči Liverpoolu vyslali na jeho bránu deset střeleckých pokusů a zakončovali velmi přesně. Podle statistiky očekávaných vstřelených gólů čelil Kinský střelám s hodnotou 4,56 branky, takže čistě statisticky svůj tým uchránil před ještě větší pohromou. Jeho spoluhráči na druhé straně pak gólmana Caoimhina Kellehera neprověřili ani jednou.

„Určitě se z toho poučíme. Mrzí nás, že jsme promarnili šanci dostat se do finále. Co ale bolí ještě víc, je, že jsme v tomto zápase neměli vůbec žádnou šanci,“ uvědomoval si australský kouč Postecoglou velmi špatný výkon kohoutů.

Z pohledu brankáře poraženého týmu toho opravdu není mnoho, co by se dalo vytknout. Všechny góly vyplynuly z pěkných akcí a kvalitní zakončení nedávalo strážci brány sebemenší šanci na úspěch.

Fanoušci Spurs na sociální síti X s jeho výkonem ovšem příliš spokojení nebyli. „Je mladý a bude se zlepšovat, ale zatím mi přijde, že se Kinský každým zápasem zhoršuje,“ psal jeden z nich. Ostřejší kritici ho pak už posílali na hostování do Ruska.

Pravdou ovšem je, že kdyby v bráně Tottenhamu stál jakýkoli jiný brankář, výsledek by byl téměř jistě stejný. Tým v bílém nedostal na Anfieldu sebemenší šanci a odjížděl se zaslouženým debaklem. Liverpool se tak může těšit na finále proti Newcastlu, které odehraje ve Wembley 16. března.

Naopak Tottenham si na možnost získat první trofej od roku 2008 musí nechat zajít chuť. Další šanci přiblížit se k některému z pohárů bude mít londýnský celek už o víkendu, kdy se v Anglickém poháru představí na půdě Aston Villy.