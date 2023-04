Fotbal, který řídí herci z Hollywoodu! Wrexham má seriál i historický postup

Dva američtí herci si pořídí pralesní klub v severním Walesu… Ne, to není začátek anekdoty, ale realita v městě Wrexham, kde stejnojmenný klub koupili Ryan Reynolds a Rob McElhenney v únoru 2021. Uplynuly dva roky, tým se ukázal ve vynikajícím světle v FA Cupu a dnes už má jistý postup do League Two, tedy čtvrté anglické ligy, která je již plně profesionální. Vítejte ve Wrexhamu! Seriál z dílny Disney + popisuje tuto velšskou pohádku od úplných začátků.

Dva herci, z nichž minimálně jeden v podstatě ani nevěděl, co je to „soccer“. Shodou okolností a životních výzev se ale Ryan Reynolds a Rob McElhenney dali dohromady a koupili klub s velmi silným propojením mezi hráči, zaměstnanci, fanoušky a obyvateli města.

Řada hráčů ve městě žila, mnozí se tam dokonce narodili jako třeba klíčový záložník Jordan Davies, který kope v týmu dosud. Noví majitelé se rozhodli, že klub postupně dovedou klidně až do Premier League. Seriál tak ukazuje i stinné stránky přestavby takového provinčního klubu, protože co bylo považováno doteď za standard, rázem nestačí.

Davies v týmu zůstal, ale řada jeho hráčů na konci první sezony pod novými majiteli dostala padáka včetně zkušeného Paula Rutherforda či trenéra Deana Keatese.

Rozsáhlý seriál má jen v první sérii 18 epizod a pojednává o přestavbě klubového managamentu, výběru hráčů, přemlouvání trenéra Phila Parkinsona, aby přišel do klubu o několik pater níže, než na co byl dosud zvyklý. Zároveň je však pamatováno i na osudy hráčů a fanoušků klubu, kteří jsou v seriálu blíže představeni.

Divák tak získá lepší představu o tom, že Wrexham je něco více než klub, což byl taky důvod, proč se jej Reynolds a McElhenney rozhodli koupit. Nebáli se přitom riskovat. Že obsadili do pozice výkonného ředitele klubu ženu? To už dneska není tak neobvyklé, ale věřili byste, že se dalším členem managementu stal vlastně scénárista a komik, který s Robem McElhenneym dlouhodobě spolupracuje? Zároveň se nerozpakovali „uplatit“ snajpra Paula Mullina, aby přišel do Wrexhamu vystřílet postup do profesionálního fotbalu na Britských ostrovech.

Malý a nenápadný klub na sebe upozornil zejména v této sezoně FA Cupu, kdy vyřadil druholigové Coventry a měl blízko k postupu také přes Sheffield United. Byly to první vlaštovky velkých plánů slavných majitelů. Wrexham setrvával v páté lize čtrnáct let, od nové sezony se však pořádky změní… Postup potvrdil o víkendu vítězstvím 3:1 nad Borehamem, utkání na stadionu sledovalo 10 tisíc diváků.

Celý příběh najdete na Disney +