SESTŘIHY: Souček oslavil narození syna gólem a výhrou. Kinský nezabránil porážce

Tomáš Souček se gólem podílel na vítězství fotbalistů West Hamu 2:0 nad domácím Manchesterem United. Třicetiletý záložník dal devátou ligovou branku v sezoně, celkově to byla jeho 36. trefa v Premier League a k vyrovnání českého rekordu Patrika Bergera mu chybí už jen dvě. Antonín Kinský se po třech měsících vrátil do branky Tottenhamu a nezabránil domácí porážce 0:2 s Crystal Palace.

Arsenal remizoval na hřišti mistrovského Liverpoolu 2:2 a nevyužil šanci zajistit si kvalifikaci do Ligy mistrů. Dvě kola před koncem má na druhém místě pětibodový náskok na šestou Aston Villu. Newcastle doma porazil Chelsea 2:0, soupeři uštědřil první porážku po šesti kolech a v tabulce se posunul na třetí místo. Nottingham rovněž před svými diváky pouze remizoval se sestupujícím Leicesterem 2:2 a promarnil možnost odsunout Chelsea z páté příčky znamenající jako poslední start v Lize mistrů.

Souček otevřel v Manchesteru skóre ve 26. minutě. Kudus našel jeho nohu prudkým přízemním centrem a český reprezentační kapitán se z bezprostřední blízkosti před odkrytou brankou nemýlil. Gól oslavil symbolickým pochováním čerstvě narozeného syna Daniela.

„Před třemi dny mi manželka porodila syna, takže jsem dal gól pro něj,“ řekl Souček. „Hráli jsme týmově a bojovali o každý míč. Měli jsme skvělý presink. Když šel někdo presovat, ostatní mu pomohli. Když někdo ztratil míč, neotočili jsme se k němu zády,“ dodal.

Vítězství „Kladivářů“ v 57. minutě stvrdil Bowen. West Ham vystřídal United, kteří už sedm zápasů čekají na ligovou výhru, na 15. místě tabulky.

SESTŘIH: Tottenham - Crystal Palace 0:2. Kinský po třech měsících v základu, prohře nezabránil

Kinský se postavil mezi tři tyče poprvé od 9. února, kdy nastoupil k zápasu Anglického poháru při prohře 1:2 s Aston Villou. Dnes poprvé inkasoval na konci prvního dějství poté, co obránce Muňoz nahrál před odkrytou branku Ezemu. Stejný hráč brzy po změně stran zvýšil. Hosté zůstali po první ligové výhře od 5. dubna na 12. místě. Tottenham klesl na 17. příčku, za ním už je jen trojice sestupujících týmů.

Liverpool poslal ve 20. minutě do vedení Gakpo a hned za 87 sekund Díaz zvýšil. Arsenal ale vlétl do druhého dějství aktivně a brzy hlavou snížil Martinelli. Vyrovnávací branku vstřelil v 70. minutě provizorní útočník Merino, jenž hlavou doklepl do sítě střelu Ödegaarda, kterou brankář Alisson vyrazil na tyč.

Naděje na zkompletování obratu ale sám střelec druhého gólu výrazně snížil, když dostal druhou žlutou kartu a stal se šestým vyloučeným hráčem Arsenalu v sezoně. Liverpool ztratil body v domácím utkání, v němž o poločase vedl o dvě branky, teprve potřetí v historii Premier League.

Chelsea hrála od 35. minuty bez vyloučeného Nicolase Jacksona, který loktem udeřil do hlavy obránce Burna a po přezkumu videorozhodčího byl vyloučen. Hostům to zkomplikovalo šance na návrat do zápasu. Už od druhé minuty totiž prohrávali po gólu záložníka Tonaliho, který se prosadil u vzdálenější tyče po Murphyho přihrávce.

Navzdory oslabení Chelsea ve druhém poločase dominovala, přesto vyšla naprázdno a v nastavení výsledek zpečetil kapitán Guimaraes. Newcastle se posunul o bod před Manchester City, který v sobotu hrál bez branek se Southamptonem.

Nottingham brzy inkasoval po hlavičce Coadyho, ale záhy vyrovnal po rohu rovněž hlavou Gibbs-White a ve druhém poločase dokonal obrat 20. ligovým gólem v sezoně útočník Wood. Jenže devět minut před koncem vyrovnal Buonanotte a Nottingham se na sedmém místě k páté Chelsea pouze přiblížil na jednobodový rozdíl.

SESTŘIH: Liverpool - Arsenal 2:2. Gunners povstali proti mistrům, remízu zvládli i v deseti

Anglická fotbalová liga - 36. kolo:

Newcastle - Chelsea 2:0

Branky: 2. Tonali, 90.+1 Guimaraes.

Manchester United - West Ham 0:2

Branky: 26. Souček, 57. Bowen

Nottingham - Leicester 2:2

Branky: 25. Gibbs-White, 56. Wood - 16. Coady, 81. Buonanotte

Tottenham - Crystal Palace 0:2

Branky: 45. a 48. Eze

Liverpool - Arsenal 2:2

Branky: 20. Gakpo, 21. Díaz - 47. Martinelli, 70. Merino