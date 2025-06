Přestup léta! Wirtz míří do Liverpoolu za rekordní sumu, nalákali ho nejen na peníze

Ve čtvrtek večer Wirtz přicestoval do Anglie a v pátek podle renomovaného novináře Fabrizia Romana úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku. Nyní tak už nic nebrání podpisu pětileté smlouvy, podle níž si má Wirtz vydělat přibližně 200 tisíc liber (5,8 milionu korun) týdně.

O německého reprezentanta byl obrovský zájem. A není divu. Stále teprve 22letý záložník byl naprosto stěžejní postavou úspěšného tažení Leverkusenu v minulé sezoně, kdy Bayer ovládl bundesligu (bez jediné porážky!) a slavil i v německém poháru.

Kreativní kouzelník je pak jedním z pouhých dvou hráčů v TOP 5 evropských ligách, kteří v obou uplynulých sezonách zaznamenali dvojciferný počet gólů i asistencí. Tím druhým je jeho nový parťák z ofenzivy Mohamed Salah.

Snahy o přestup rodáka ze západoněmeckého Pulheimu podnikly i kluby jako Manchester City či Bayern Mnichov. Právě druhému jmenovanému měl Wirtz podle německého svazu říct „ne“ už před několika měsíci. „On a jeho otec naznačili, že jeho volba směřuje spíš k Liverpoolu,“ prozradil sportovní ředitel německého národního týmu Rudi Völler.

Rozhodujícím faktorem měl být taktický plán nového kouče Arneho Slota. Nizozemský stratég Wirtzovi garantoval klíčovou roli v systému i prostor pro další rozvoj. „Důležité je, aby hrál a měl podobnou roli jako v Leverkusenu. Je jedním z nejlepších hráčů na světě,“ pochválil svého svěřence i reprezentační trenér Julian Nagelsmann.

Přímé spojení Leverkusen - Liverpool pokračuje

Wirtz navíc není jediným hráčem Leverkusenu, který se během léta přesouvá na severozápad Anglie. Již dříve Liverpool získal i pravého obránce Jeremieho Frimponga – náhradu za Trenta Alexandera-Arnolda, jenž zamířil do Realu Madrid. Frimpong vyšel Liverpool na zhruba 30 milionů liber (869 milionů korun) a rozšíří tak početnou nizozemskou kolonii na Anfieldu.

Tok hráčů mezi Liverpoolem a Leverkusenem navíc bude pokračovat dál. Opačným směrem než Wirtz a Frimpong by měl odejít mladý anglický stoper Jarell Quansah, jenž se právě teď s anglickou reprezentací do 21 let připravuje na čtvrtfinále mistrovství Evropy. Německý mistr by měl za talentovaného obránce zaplatit částku okolo 30 milionů liber (869 milionů korun).

Letní přestavba kádru anglického mistra navíc ještě zdaleka nekončí. Jak potvrdil Romano, do obrany přichází také maďarský bek Milos Kerkez z Bournemouthu, za nějž klub zaplatí 40 milionů liber (1,3 miliardy korun).

Nejdražší hráči v historii Liverpoolu

Hráč Z klubu Částka (včetně bonusů) Florian Wirtz Bayer Leverkusen 3,4 miliardy Kč Darwin Núñez Benfica 2,5 miliardy Kč Virgil van Dijk Southampton 2,2 miliardy Kč Alisson Becker AS Řím 1,9 miliardy Kč Dominik Szoboszlai RB Lipsko 1,7 miliardy Kč

Zdroj: BBC

Statistiky Floriana Wirtze v Leverkusenu

Soutěž Zápasy Góly Asistence Bundesliga 140 35 44 DFB Pokal 16 4 5 Evropské poháry 42 18 13 Celkem 198 57 62

Zdroj: Opta