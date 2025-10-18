ONLINE: Sunderland - Wolves. Krejčí hraje na hřišti nováčka, dočká se první výhry v lize?
Fotbalisté Wolves stále čekají na první ligovou výhru v sezoně, dočkají se v 8. kole? V něm hrají na hřišti nováčka ze Sunderlandu. Hosté s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím zažívají špatný start do nového ročníku Premier League, když ze sedmi úvodních duelů vydolovali jen dva body a v tabulce jsou poslední. Utkání na Stadium of Light má výkop v 16.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14:3
|16
|2
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|3
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|4
Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11:8
|14
|5
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|15:6
|13
|6
Crystal Palace
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|7
Chelsea
|7
|3
|2
|2
|13:9
|11
|8
Everton
|7
|3
|2
|2
|9:7
|11
|9
Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|10
Manchester Utd.
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|11
Newcastle
|7
|2
|3
|2
|6:5
|9
|12
Brighton
|7
|2
|3
|2
|10:10
|9
|13
Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6:7
|9
|14
Fulham
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|15
Leeds
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|16
Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17
Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|5:12
|5
|18
Burnley
|7
|1
|1
|5
|7:15
|4
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|7
|0
|2
|5
|5:14
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup