ONLINE: Sunderland - Wolves. Krejčí hraje na hřišti nováčka, dočká se první výhry v lize?

Ladislav Krejčí slaví se spoluhráči svůj gól proti Leedsu
Ladislav Krejčí slaví se spoluhráči svůj gól proti LeedsuZdroj: Profimedia.cz
Trenéři Ivan Hašek a Jaroslav Veselý se baví s Ladislavem Krejčím
Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu během utkání s Brightonem
Ladislav Krejčí byl fanoušky Wolves zvolen hráčem měsíce
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
Anglie - Premier League
Fotbalisté Wolves stále čekají na první ligovou výhru v sezoně, dočkají se v 8. kole? V něm hrají na hřišti nováčka ze Sunderlandu. Hosté s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím zažívají špatný start do nového ročníku Premier League, když ze sedmi úvodních duelů vydolovali jen dva body a v tabulce jsou poslední. Utkání na Stadium of Light má výkop v 16.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu. 

Anketa
Kdo bude mít víc startů v této sezoně Premier League?
Ladislav Krejčí
Tomáš Souček
Celkově 942 hlasů

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal751114:316
2Liverpool750213:915
3Tottenham742113:514
4Bournemouth742111:814
5Manchester City741215:613
6Crystal Palace73319:512
7Chelsea732213:911
8Everton73229:711
9Sunderland73227:611
10Manchester Utd.73139:1110
11Newcastle72326:59
12Brighton723210:109
13Aston Villa72326:79
14Fulham72238:118
15Leeds72237:118
16Brentford72149:127
17Nottingham Forest71245:125
18Burnley71157:154
19West Ham71156:164
20Wolves70255:142
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

