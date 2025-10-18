SESTŘIHY: Krejčí přispěl k prohře na Sunderlandu vlastním gólem. Arsenal po výhře první
Fotbalisté Wolves stále čekají na první ligovou výhru v sezoně, v 8. kole padli na půdě nováčka ze Sunderlandu. K prohře 0:2 smolně přispěl i Ladislav Krejčí, který si v závěru vstřelil vlastní gól. Na úvod víkendu porazila londýnská Chelsea trápící se Nottingham 3:0, Manchester City zvítězil 2:0 nad Evertonem. Arsenal po výhře 1:0 v londýnském derby nad Fulhamem nadále vede ligu.
Nováček ze Sunderlandu vstoupil do sezony skvěle. Doma získal ve čtyřech zápasech deset bodů, což se mu v úvodu sezony nepovedlo od roku 1968. O jeho síle se přesvědčil i Wolverhampton, který brzy prohrával po střele Francouze Mukieleho. Místo vyrovnání přišel v závěru vlastní gól, když si Krejčí srazil do sítě soupeřovu přihrávku.
Arsenal oslavil třetí výhru v řadě, ale s obranou Fulhamu si dlouho nevěděl rady. Domácí se zaměřili na bránění, za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku. Jejich odpor zlomil Belgičan Trossard svým prvním gólem v sezoně. Po zákroku na Saku rozhodčí Taylor nejprve Arsenalu přiřkl penaltu, ale pak ji u monitoru odvolal.
Manchester City po rozpačitém vstupu do sezony zaznamenal v utkání s Evertonem třetí výhru v řadě. Obě branky vítězů vstřelil Nor Haaland a po hattricku proti Izraeli ve světové kvalifikaci to v čele střelecké tabulky Premier League dotáhl už na 11 branek.
Bournemouth na hřišti Crystal Palace vedl už 2:0, chystal se oslavovat 100. vítězství v Premier League, které by ho vyneslo na první příčku. Dvěma góly mu zajistil náskok Kroupi, talentovaný útočník z francouzské jednadvacítky. Jenže jeho zkušenější krajan Mateta byl proti a hattrickem se postaral o remízu 3:3. Vyrovnávací gól vstřelil z penalty až v sedmé minutě nastavení.
Trenér Nottinghamu po prohře s Chelsea skončil
Hlavní postavou zápasu v Nottinghamu byl portugalský záložník Neto, který v rozpětí tří minut druhého poločasu připravil premiérový gól pro devatenáctiletého Acheamponga a druhý přidal sám po nakrátko rozehraném přímém kopu. Hladké vítězství dovršil šest minut před koncem obránce James. Výsledek se nezměnil, ani když hosté v závěru přišli o vyloučeného Francouze Gusta.
Postecoglou, který v září vystřídal na lavičce Portugalce Nuna, čekal marně na první vítězství osm soutěžních zápasů, což byla nejdelší klubová série za posledních sto let. Na lavičce vydržel jen 39 dní. Favoritem na jeho místo je bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|4
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|6
Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|7
Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|10
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|11
Manchester Utd.
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|12
Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|13
Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6:7
|9
|14
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|15
Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|16
Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup