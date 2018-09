Přišel jako hvězda, teď sedí na lavičce. Proč Buffon v PSG nechytá?

„Vím, o čem sní fanoušci i vedení klubu. Dám do toho veškerou svou sílu, zkušenosti i touhu zvítězit, abychom ty cíle splnili,“ hlásil nabuzený Buffon po červencovém podpisu roční smlouvy. A začátek byl velmi dobrý.

PSG zahájilo nový ročník jasným triumfem ve francouzském Superpoháru, když přejelo Monako 4:0. Buffon odchytal celý zápas a společně s německým koučem Thomasem Tuchelem, který do klubu také přišel teprve před sezonou, slavili zisk první trofeje. Italský gólman pak předvedl spolehlivý výkon i ve dvou ligových zápasech, celkem za 270 minut v brance pařížského giganta pustil jediný gól. Zkrátka všechno podle plánu.

Jenže to neplatilo věčně. Do kádru se totiž vrátil Alphonse Aréola, pětadvacetiletý Francouz, který měl prodloužené volno kvůli účasti na mistrovství světa v Rusku. Tam se do sestavy nových šampionů nedostal přes Huga Llorise a plnil jen roli trojky, trenér Tuchel jej ale hodlá využívat mnohem více. Koneckonců Aréola byl v Paříži volbou číslo jedna i pro Unaie Emeryho v minulé mistrovské sezoně.

Teď by ve své pozici mohl zůstat, příchodu slavného „Gigiho“ navzdory. Do dalších třech ligových duelů už totiž naskočil v základu on, naposledy vychytal nulu při čtyřgólovém vítězství nad St. Etienne. Tuchel, který dříve působil v dortmundské Borussii, se o situaci mezi brankáři rozpovídal během nedávné reprezentační přestávky na francouzské televizi RMC Sport. A mnohé fanoušky svými výroky překvapil.

„Rozhodnutí není finální, ale řekl jsem Aréolovi, že v mých očích je teď číslem jedna. PSG je jeho život, znamená pro něj všechno,“ reagoval Tuchel na dotaz, koho upřednostní v dalším průběhu sezony. Ve Francii se později začalo spekulovat, že se pravý význam trenérových slov trochu ztratil v překladu z němčiny, a že mluvil jen o tom, jak zamýšlel udělat z Aréoly jedničku ještě před Buffonovým příchodem.

Angažovaní čtyřicetileté legendy totiž vyjednali katarští majitele PSG. „Jsme pyšní, že se nám podařilo Gianluigiho získat, i ve čtyřiceti fotbal pořád miluje,“ radoval se v červenci klubový předseda Násir Chelajfí. Tuchel tak v podstatě přišel k hotovému, na příchodu italského gólmana se nijak nepodílel. Ať už to ale s výroky německého kouče bylo jakkoliv, fakta hovoří jasně. Poslední tři zápasy PSG – Buffon třikrát jen na lavičce.

Ikona jeho velikosti přitom rozhodně nepřišla do Paříže pouze vysedávat. Chtěl vůdčí roli, být lídrem. Jisté ovšem je, že do brány se nepodívá ani v úterním úvodním zápase Ligy mistrů na hřišti Liverpoolu. Za vyloučení a kritiku rozhodčího po odvetě čtvrtfinále minulého ročníku na hřišti Realu Madrid totiž od disciplinární komise UEFA dostal ještě v dresu Juventusu třízápasový trest. „Nemůžete mít srdce, ale odpadkový koš,“ vzkázal tehdy naštvaně britskému sudímu Michaelu Oliverovi kvůli odpískané penaltě proti „staré dámě“.

Do slavné soutěže tak může zasáhnout nejdřív až na začátku listopadu v Neapoli. Tuchelovo rozhodování je tím pádem minimálně pro první polovinu základní skupiny značně zjednodušené, což je další plus pro Aréolu. Top zápasy proti silným soupeřům v Champions League jistě odchytá on.

A Buffona čeká těžká práce, aby se jeho situace změnila. PSG se totiž vedle hvězd typu Neymara, Mbappého či Cavaniho snaží dát prostor i tuzemským hráčům z vlastní akademie. V současné sezoně jsou důkazem třeba Adrien Rabiot, Presnel Kimbembe nebo Moussa Diaby. A do tohoto konceptu zapadá Areola určitě lépe než čtyřicetiletý Buffon.

„Jsem přesvědčen, že tyto hráče potřebujeme. Jsou srdcem a duší PSG, ztělesňují ho,“ prohlásil trenér Tuchel směrem k odchovancům. To „Gigimu“ nedává zrovna dobré vyhlídky. Kdy se zase dostane do brány?