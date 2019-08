Uzdravený Neymar nikomu na hřišti nechybí? Barcelona změnila nabídku | iSport.cz

PSG odehrálo v sezoně čtyři soutěžní zápasy, nejdražší jméno ale stále nechává zaparkované v garáži. Neymar chybí na hřišti i ve chvíli, kdy vyléčil zranění a může vtrhnout do ostrých zápasů.

"Trénoval velmi dobře, zapracoval na svých nedostatcích po zranění a fyzicky je připravený. Ale klub se vyjádřil jasně. Dokud se situace kolem něj nevyřeší, nebude hrát," pravil trenér PSG Thomas Tuchel před úspěšnou nedělní demolici Toulouse (4:0).

Sága kolem Neymara se táhne celé léto, ale zatím nedospěla ke konečnému rozuzlení. Šéfové pařížského klubu by se drahé hvězdy rádi zbavili, logicky na něm nechtějí prodělat. Ve hře zůstává vytoužený návrat do Barcelony, ale kluby zatím nedospěly ke konečné dohodě.

President PSG Nasser Al Khelaifi není spokojený s tím, co španělský mistr nabízí. Barcelona podle zdrojů z Paříže chystá dvě možná už poslední varianty, za kterých je ochotna do brazilské superstar investovat.

Prvním má být výměna za Dembélého plus 40 milionů eur (1,04 miliardy korun). Francouzský útočník je momentálně zraněný a v Barceloně s jeho přístupen nejsou úplně spokojení. Na druhé straně ho Thomas Tuchel dobře zná ze společného působení v Dortmundu, kde Dembélé vylétl mezi prvotřídní fotbalové zboží.

Druhou variantou je čistě finanční kompenzace. Barcelona nabízí 170 milionů eur (4,4 miliardy korun), suma by kvůli pravidlům finančního Fair Play přešla na účet PSG až po skončení sezony.

Kolem Neymara kroužily i Real a Juventus, z posledních informací se ale spíš zdá, že jediným reálným zájemcem zůstává Barcelona. S blížícím se koncem přestupového termínu se PSG dostává pod značný tlak, pokud chce draze pořízenou hvězdu udat.

"Situace kolem něj (Neymara) nás samozřejmě otravuje, týmu v přípravě vůbec nepomáhá. Na druhé straně jsme v klidu, protože každý ví, že hráč jako Neymar je v centru dění. Je to normální u takhle velkých fotbalistů," pravil Tuchel. "Takový hráč vždycky vzbuzuje ohromný zájem, je to stejné jako ve chvíli, kdy se zraní. Bavíme se o něm na každé tiskové konferenci před zápasem i po něm. Pro klub to samozřejmě není ideální situace," přiznal kouč PSG.

Sám nedokáže říct, kdy celé drama dospěje do konečné fáze. "Musíte se zeptat Leonarda (sportovní ředitel) nebo vedení klubu," pokrčil rameny.

Na hřišti ale Neymar zatím nikomu příliš nechybí. PSG ze čtyř zápasů tři vyhrálo, naposledy v neděli rozebralo Toulouse 4:0. Spokojení jsou i v Barceloně, která bez Lionela Messiho a Luise Suáreze, zato s Antoinem Griezmannem v plné formě, v neděli rozstřílela Betis 5:2.

Pařížskému klubu se ale v neděli zranili Kylian Mbappé i Edinson Cavani, takže je možné, že Neymara budou kvůli útočné nouzi nuceni použít.