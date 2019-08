Neymar (se) zlevňuje. Vzdá se kvůli návratu do Barcelony stovek milionů? | iSport.cz

Manažeři katalánského giganta letěli do Paříže, aby dali PSG na Neymara několik nabídek, ta nejštědřejší měla být na 100 milionů eur a Philippeho Coutinha nebo Ivana Rakitiče k tomu, jenže arabští majitelé PSG všechny odmítli. Za Brazilce dali rekordních 222 milionů euro a aktuálně nabízené částky jim jsou málo. Barcelonu zase tlačí podmínky finančního fair-play.

Vstříc měl Barceloně vyjít i sám Neymar, přestože si přestup do PSG před dvěma lety sám vymohl. „Hráč souhlasil se snížením svého platu ze 38 milionů eur ročně na 23 milionů,“ prohlásil v podcastu BBC španělský novinář Guillem Balague, který zná okolnosti vyjednávání.

Neymar je tak odhodlaný vzdát se 40 procent svého platu a v přepočtu 390 milionů korun ročně.

Katalánci se snaží Neymara získat. Lionel Messi, Gerard Pique and Luis Suárez ho chtějí zpět a své důvody má i nejvyšší šéf. Josep Maria Bartomeu má dva roky do konce mandátu a chce za sebou zanechat velký odkaz. Dokážete si představit, že ke všem trofejím a jménům by si přidal i návrat Neymara,“ prohlásil Balague.

Probíhající jednání potvrdil i sportovní šéf PSG Leonardo. Zato kouč Barcy Valverde je „spokojený se sestavou, kterou má.“ Jedná i Real Madrid, který má s vedením PSG lepší vztahy, ten by rád by jako hráčskou kompenzaci nabídl Garetha Balea, jenže toho v Paříži nechtějí. A on nechce z Realu. „Je to velká pokerová partie plná blafování,“ řekl novinář.

Jasné je jen to, že i pokud by k přestupu došlo, nemohl by se Neymar zapojit do hry rovnou, aby zaskočil za zraněného Lionela Messiho. Po zlomenině kosti v nártu stále trénuje individuálně, i když jeho šéf Leonardo se dušuje, že je úplně v pořádku.