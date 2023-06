Mbappého dopis PSG: Neprodloužím smlouvu. Klub je v šoku a má jasno

Je to teprve rok, co Kylian Mbappé podepsal velice lukrativní kontrakt, jenž ho měl udržet v Parku princů do roku 2025. Francouzský útočník by totiž za jeho trvání od klubu inkasoval dohromady 630 milionů eur, tedy bezmála 15 miliard českých korun. Přestože se tehdy Mbappé fotil s dresem, na němž bylo vytisknuto „2025“, byla tato smlouva pouze dvouletá s opcí na prodloužení o další rok.

Tuto možnost měl ovšem pouze samotný hráč, jenž by musel opci aktivovat do konce letošního července. Jak ovšem potvrdilo již vícero zdrojů, měl čtyřiadvacetiletý útočník informovat klub už nyní v dopise, že svého práva nevyužije.

„PSG je v naprostém šoku. Mbappé měl ještě spoustu času na rozmyšlenou. Kdyby nic neřekl, tak by jeho smlouva byla automaticky pouze dvouletá. Navíc pro něj již PSG připravovalo novou, vylepšenou smlouvu. Rozhořčení klubu podtrhuje fakt, že o Mbappého rozhodnutí věděla dříve média než samotné PSG. Pozice Paris Saint-Germain je nyní jasná a neochvějná. Buď Mbappé podepíše nový kontrakt, nebo toto léto odejde,“ popsal aktuální stav Fabrizio Romano.

Všechny evropské velkokluby proto začaly ihned pečlivě monitorovat možnosti, za nichž by francouzskou superstar mohly přivést. Jako nejvážnější zájemce se stejně jako před rokem jeví Real Madrid.

Los Blancos v uplynulé sezoně nevyhráli ani La Ligu, ani Ligu mistrů. V klubu skončil Karim Benzema, takže je v současné chvíli bez typického hroťáka. Úsilí Realu o Mbappého příchod by proto mělo být iminentní. „Ano, podepíšeme ho, ale nebude to letos,“ dušoval se nicméně ještě před pár dny prezident Realu Florentino Pérez.

Bílý balet totiž již dotahuje nákladný příchod Judea Bellinghama z Borussie Dortmund. K tomu řeší i příchody typických „devítek“. Harryho Kanea z Tottenhamu, či Lautara Martíneze z Interu. Překážkou Mbappého příchodu by však již neměla být žádná zlá krev z minulého léta. Mbappé se měl totiž nedávno osobně prezidentovi Realu omluvit a klub tedy vůči němu nechová žádnou zášť.

PSG tak hrozí, že po Lionelu Messim přijde během tohoto léta i o svou úplně největší hvězdu. V klubu, jenž je aktuálně bez trenéra, by se navíc nebránili odchodu Neymara, kterého lákají saúdskoarabské kluby. Les Parisiens by tak mohli v jednom přestupovém období ztratit kompletní ofenzivní trojzubec.

Letošní Mbappého přestupová sága je však teprve na svém začátku.