Eso Lille? Mbappé! Mladší bratr má zářit, Kylian největším fanouškem

Je mu teprve sedmnáct, ale očekávání si nese veliká. V PSG si dokonce zahrál i po boku svého superhvězdného bratra. A stejně jako Kylian i Ethan Mbappé v létě opustil hlavní město Francie za vypjatých okolností jako volný hráč. „Perfektně ztělesňuje to, co hledáme. U nás dostane skvělou příležitost, aby ze sebe dostal to nejlepší, co v něm je,“ liboval si při oznámení podpisu Ethana Mbappého prezident Lille Olivier Letang.