Ronaldo pálí, ale... Proč kope přímáky, když Juventus má lepší střelce?

Třiatřicetiletá superhvězda si na hranici ofsajdu našla v pokutovém území míč po sražené střele Maria Mandžukiče a uklidila jej přesně k tyči. Gól v jednaosmdesáté minutě zlomil odpor houževnatého Frosinone a Juventus si došel k pátému vítězství z dosavadních pěti kol, když v závěru druhou trefou definitivně rozhodl Bernardeschi.

Zkrátka vše při starém. Fotbalisté „staré dámy“ vládnou italské lize nepřetržitě od sezony 2011/12 a zatím to nevypadá, že by se na tom v novém ročníku mělo něco měnit. „Ale myslím, že teď jsme za posledních osm let rozhodně nejsilnější,“ podotkl kapitán Juventusu Giorgio Chiellini.

Cristiano Ronaldo’s goal against Frosinone

pic.twitter.com/F2BZZyz0DN — FancyDiMaria (@FancyDiMaria) 23. září 2018

Samozřejmě je to i díky Ronaldovi, který by slavný klub měl konečně dovést k triumfu v Lize mistrů. „Nikdo od něj neočekával nic jiného, než co předvádí, jeho cíle a motivace jsou naším nejmenším problémem,“ pochvaloval si Chiellini, jak slavný Portugalec do mužstva zapadl. „Ve Valencii byl po červené kartě nešťastný, ale pro nás bude vždycky potřebný,“ dodal ještě.

Ronaldo navíc měl gólových šancí hned několik, jednou brankáře třeba zkusil překvapit vtipnou patičkou. „Do nadějných pozic se dostává často. Je to proto, že dobré balony vždycky končí u hráčů, kteří jsou schopní si je vápně najít a skórovat,“ prohlásil trenér turínského celku Massimiliano Allegri.

A ocenil i psychickou připravenost svého nejsledovanějšího svěřence. „Některé šance neproměnil, měl třeba smůlu na nešťastný odskok. Ale jeho největší síla je v tom, že i když se netrefí hned, pořád je naplno v zápase. Gól nakonec dál, ukazuje to, že je mentálně silnější než všichni ostatní,“ chválil Allegri.

Radost pochopitelně měl i Ronaldo, jenž si po středečním sporném vyloučení, kterému jako by ani nechtěl věřit, spravil chuť. „Další důležité vítězství! Jen tak dál pánové, všichni společně!“ naťukal v italštině na svůj oficiální twitterový profil.

Částečně ale znějí i kritické hlasy, že se Ronaldo po příchodu do Juventusu okamžitě ujal zahrávání všech přímých kopů. K nim až na extra výjimky nikoho nepouštěl ani v Realu a teď zjevně hodlá dělat totéž. Jinak tomu nebylo ani proti Frosinone, v první půli však z dobré pozice napálil balon jen do zdi.

Zajímavou statistiku zveřejnil na Twitteru britský novinář Ryan Baldi. “Ronaldo dal za poslední tři sezony v Realu z přímých kopů jen dva góly. Paulo Dybala a Miralem Pjanič se za stejnou dobu trefili v Juventusu dohromady šestnáctkrát,“ poukázal Baldi na fakt, že v kádru „staré dámy“ by se očividně dali najít výrazně úspěšnější exekutoři než osvalený Portugalec. Byť v tomhle výčtu pochopitelně chybí třeba jeho parádní trefa do sítě Španělska na světovém šampionátu.

Otázkou ale zůstává, jestli to časem nemůže v sestavě Juventusu přinést rozepře. Zvlášť pokud Ronaldo bude podobně (ne)úspěšný jako v poslední době. Dokud ale italský šampion vítězí a CR7 přesně pálí z jiných pozic, zahozené přímáky zase tolik mrzet nemusí.