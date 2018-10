Škriniar před duelem s Čechy: Schick? Jeho pozice v AS Řím mě mrzí

Velký sympaťák, rozesmátý od ucha k uchu. Milan Škriniar dorazil ke Slunečním jezerům v Senci, kde Slováci našli před utkáním s Čechy tábořiště, ve výborné náladě. Aby ne, když jeho Inter už měsíc v kuse pořád vyhrává. „Chtěl bych si pohodu přenést i do nároďáku. Na velké derby se těším, navíc nás podpoří plný stadion, bude to super,“ věří.

Ale příprava na soupeře bude vzhledem k novému kouči Jaroslavu Šilhavému o něco složitější, ne?

„Nemyslím si, že se teď u nich totálně změní systém, sestava a celé se to překope. Ale pravdou je, že když přijde nový trenér, hráči se vždycky chtějí ukázat o něco více. Spíš v tom to bude těžší.“

Stihl jste to už probrat s Patrikem Schickem?

„Ještě ne, nebyl čas, ale s Patrikem jsem byl rok v Sampdorii a jsme super kamarádi. Často si píšeme a voláme. Je to vynikající hráč, i když teď moc nehraje, což mě mrzí. Podle mě má na to, aby v Římě dostával víc prostoru, protože je velmi šikovný. Fakt talentovaný kluk, kterých je málo. A ze Serie A tam máte ještě Jankta s Barákem, které však moc neznám osobně, jen párkrát jsme se chvíli bavili po zápase. Oba jsou leváci, že?“

Ano, jeden rychlý křídelník, druhý technický střední záložník.

„Leváci jsou vždycky nepříjemní, takže bude těžké je zastavit. Ale věřím, že to zvládneme.“

Třeba je budete chytat na pravém beku, kde jste nastoupil proti Tottenhamu...

„To si vůbec neumím představit! (směje se) Byla to specifická situace, protože oba dva naši praví obránci byli zranění. Trenér mi týden před zápasem naznačil, jestli bych si tam nezahrál. Tak jsem si říkal, že jo, v pohodě, ale nečekal jsem, že na to fakt dojde. A hned v prvním zápase v Lize mistrů! Na lajně jsou úplně jiné pohyby, ale důležité bylo, že jsme to zvládli vítězně.“

Zpět k Itálii. Dá se jako dobrou volbu pro Schicka označit i Řím?

„Má to těžké, protože tam je Džeko. A víte, jaký on je hráč. I když dá dva góly, tak trenér ho v osmdesáté minutě nemůže dát dolů, protože on chce dát hattrick... V tomto ohledu to pro Páťu není jednoduché, ale podle mě je to jen otázka času, protože když nastoupí, vždy hru oživí nebo vymyslí nějakou zajímavou situaci.“

Jak ho v sobotu ubráníte?

„To si nechám pro sebe.“ (usmívá se)

Kdo další z Čechů vás může zlobit?

„Od našich plzeňských kluků vím, že tam mají velmi šikovného útočníka. Krmenčík je gólový a ještě k tomu rychlý, takže hlavně na něj a Páťu si budeme muset dát pozor.“

Nicméně před týdnem v Římě se Krmenčík neprosadil. Sledoval jste plzeňskou prohru 0:5?

„Díval jsem se na hotelu. Měli to hodně složité, protože dostali velmi rychlý gól a v takové situaci už není vůbec lehké hrát. Navíc proti tak velkému klubu.“

Máte i vy namířeno ještě výš? Prý vás chce José Mourinho do Manchesteru United...

„Taky jsem to slyšel, ale nevím, jestli je to pravda. Nedávno skončilo přestupové období, takže to nijak nevnímám a asi bych to neměl ani nijak komentovat. V létě byly nějaké šumy a nic se nedělo, takže si z toho žádnou hlavu nedělám.“