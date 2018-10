Slováci přivítali v Senci všechny hvězdy. Hamšík trefoval šibenice

Možná i proto, aby dokola neposlouchali, že jsou vzhledem k současnému rozpoložení po dlouhé době favoritem. „Před zápasem se toho napovídá hodně, ale důležité bude dění na hřišti,“ odmítl takové teze slovenský trenér Ján Kozák.

„Český fotbal je samozřejmě na klubové úrovni daleko před Slovenskem. O něčem svědčí, když mistr hraje v základní skupině LM. A nezapomínejme, že mají mužstva i ve skupině EL. Navíc mají hodně hráčů v zahraničí, jen se jim nedaří stabilizovat kádr. To je jejich problém, ale kvalita hráčů je vysoká,“ doplnil důrazně kouč.

Ten v úterý odpoledne přivítal až na plzeňského gólmana Matúše Kozáčika, jenž je nemocný a bere antibiotika, kompletní kádr. Tedy i s Markem Hamšíkem, Milanem Škriniarem či Ondrejem Dudou, největšími hvězdami slovenského výběru. „Mám radost, že se jim všem daří,“ poznamenal Kozák.

Otázkou je, jak trenér složí ofenzivu, kde jsou na podhrotové pozici dva kohouti ve formě – právě Hamšík a Duda. „Můžu ale hrát i šestku,“ naznačila prvně jmenovaná hvězda Neapole variantu.

Jak však vzápětí ukázal na otevřeném tréninku, byla by to škoda. Snad každý centr totiž Hamšík za velkého potlesku malých místních fotbalistů uklidil do sítě. „Cítím se dobře, proti Liverpoolu jsme předvedli jeden z nejlepších výkonů, co pamatuju,“ připomněl týden starou výhru 1:0.

V podobně pozitivním duchu na sraz dorazil i 23letý stoper Milan Škriniar, který svými výkony v dresu Interu Milán udivuje nejen Serii A, ale celou Evropu. „I s Ligou mistrů jsme vyhráli šest zápasů v řadě, takže bych si chtěl pohodu přenést i do nároďáku,“ říká velký kamarád Patrika Schicka, se kterým se potkal rok v Sampdorii Janov.

Na rozdíl od českého útočníka však Škriniar již druhou sezonu v řadě ve velkoklubu pravidelně hrává. A zájemců přibývá, v pondělí napříkad přinesla anglická média informaci o chystané nabídce Josého Mourinha, který by jej rád viděl v Manchesteru United. „Taky jsem to slyšel, ale nevím, jestli je to pravda,“ usmál se talentovaný sympaťák.

Na výhru naopak v Premier League čeká brankář Martin Dúbravka, jehož Newcastle United dosud v osmi kolech vydoloval jen dvě remízy. Naposledy padl 2:3 právě na půdě United, přestože vyhrával 2:0. „Byl to vyrovnaný zápas,“ litoval bývalý hráč Sparty či Liberce. „Oba kluby pořád sleduju, jsem rád, že jdou nahoru,“ dodal vytáhlý chlapík, který bude v sobotu stát mezi třemi tyčemi.

Na druhé straně bude pravděpodobně Tomáš Vaclík, jehož nezapomněl pochválit Stanislav Lobotka, opora Celty Vigo, která o víkendu prohrála 1:2 právě na hřišti Sevilly. „Je to fakt kvalitní gólman, klobouk dolů,“ uznal šikovný záložník. „Celá Sevilla má obrovskou kvalitu. O to víc jsem byl překvapený, jak dobře proti nim hrála Olomouc,“ konstatoval Lobotka.

Zítra se slovenský národní tým v Bratislavě zúčastní charitativního Koncertu Integrace a pak už bude za zavřenými dveřmi ladit taktiku na Čechy.

„Bude to specifický zápas, protože jsme pod novým trenérem (Jaroslavem Šilhavým) žádné utkání neviděli. Na druhou stranu má svůj rukopis, naposledy trénoval Slavii. Říká se o něm, že je to Brücknerovo dítě, což je trenérská legenda. Umí komunikovat s hráči, ale pro nás je nejdůležitější soustředit se na sebe. Taktický záměr Čechů můžeme těžko očekávat. Musíme se prosadit svými zbraněmi!“ velí asistent hlavního trenéra Štefan Tarkovič.

