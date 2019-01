Polák za miliardu v Miláně narazil. Své číslo si musíš zasloužit, tvrdí legenda | iSport.cz

Není to tak dávno, co jeho jméno znali jen fajnšmekři a experti na polský fotbal. Dnes je třiadvacetiletý forvard jedním z největších objevů probíhající sezony a AC Milán za něj neváhal dát téměř miliardu korun.

Slušný kariérní růst, že?

Piatek na sebe začal upozorňovat v ročníku 2016/17, kdy v barvách krakovské Cracovie vstřelil jedenáct gólů, jednu trefu k tomu předtím stihl ještě za Zaglebii Lubin. Sezonu nato svou bilanci téměř zdvojnásobil. S jednadvaceti přesnými zásahy se stal třetím nejlepším střelcem polské ligy, pozornosti klubů z předních evropských zemí nemohl uniknout.

Za zhruba 100 milionů korun jej nakonec loni v létě získal FC Janov a tamní funkcionáři tehdy možná ani netušili, jak skvělý nákup se jim povedl. Piatek se totiž v Serii A hned od začátku chytil. Za podzim dal třináct branek, dlouho byl nejlepším střelcem celé ligy. Aktuálně je v pořadí kanonýrů čtvrtý, jen tři borci včetně Cristiana Ronalda dali o jediný gól víc.

Proto přišel posun o další patro výš. AC Milán za něj dal 900 milionů korun, Janov pohádkově vydělal a Piatek si splnil sen. „Klubu jsem fandil jako malý kluk, je pro mě čest, že tady můžu být,“ hlásil ve čtvrtek na úvodní tiskové konferenci v novém působišti.

Jak je zvykem, poprvé zapózoval i červenočerným dresem. Na něm ale nebude nosit devítku, se kterou hrál v minulých klubech. Dostal číslo devatenáct, sám si ho ovšem nevybral. „Abych byl upřímný, na devítku se ptal. Ale to je něco, co si musíte zasloužit, protože jde o důležité číslo,“ uvedl sportovní ředitel AC Milán Leonardo Araujo.

Bývalý brazilský reprezentant na San Siru během hráčské kariéry sám strávil několik sezon, dobře proto ví, jaká velká jména triko s tímhle číslem nosila. Jose Altafini, Marco van Basten či Filippo Inzaghi. V poslední době však při nepříliš povedených (a krátkých) anabázích třeba i Fernando Torres, Andre Silva nebo Gonzalo Higuaín.

Právě odchodem argentinského střelce do Chelsea se teď devítka uvolnila. Ovšem nikoliv pro Piateka. Ten nejprve bude muset své kvality potvrdit na hřišti, aby mohl na typické číslo hrotových útočníků pomýšlet.

A věří, že se ve slavném klubu prosadí. „Jsem střelec a chci dávat góly v každém zápase. Chci tvrdě pracovat a ukázat, co umím,“ podotkl Piatek. A cíl do budoucna? Zahrát si v dresu „Rossoneri“ Ligu mistrů. „Udělám všechno proto, abych pomohl AC Milán vrátit se zpět do Champions League. Chci si tuhle soutěž zkusit, vždycky o to budu bojovat,“ prohlásil.

AC je v Serii A aktuálně na čtvrtém místě, v sobotu jej čeká atraktivní souboj s druhou Neapolí. Tam se prosazuje Piatekův krajan – jedenáctigólový Arkadiusz Milik. „Je v dobré formě, ale věřím, že doma vyhrajeme my,“ burcoval Piatek. Dojde na souboj polských střelců?