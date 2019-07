Králové volných hráčů. Juventus táhne hvězdy "zdarma", začal to Pirlo | iSport.cz

Jako mnoho krásných fotbalových akcí, i turínské nálety na volné hráče začaly u muže jménem Andrea Pirlo. Geniální dirigent středu pole měl za sebou desátý rok v dresu AC Milán, když se ocitl ve složité situaci. Ve 32 letech a po sezoně plné zranění měl na stole nabídku jen ročního prodloužení s klubem, kterému daroval nejlepší léta kariéry. Nabídku, o které klubový šéf Adriano Galliani téměř jistě věděl, že zůstane nepodepsána.

Jak Pirlo vzpomíná ve své knize "I Think, Therefore I Play" (Myslím, tedy hraji), jako dar na rozloučenou dostal od Gallianiho drahé pero s vyraženým logem AC. "Hlavně s tímhle perem nepodepiš smlouvu s Juventusem," měl milánský boss Pirlovi říct při předání. Ani nevěděl, jak blízko byl pravdě.

Pirlo se brzy upsal velkému rivalovi svého bývalého klubu rovnou na tři roky, nakonec vydržel ještě o rok déle. Ve 32 letech znovu nastartoval kariéru a byl zásadní součástí dominantního Juventusu, se kterým získal čtyři tituly v řadě. Turínský gigant od jeho následného odchodu do Ameriky přidal ještě čtyři další.

Zisk zkušeného záložníka jakožto volného hráče se Juventusu očividně vyplatil, kluboví šéfové tak poznali, že přesně tudy vede cesta. K osmi scudettům v řadě jim pomohl nejen on, ale i pěkná řádka dalších hráčů, za které "stará dáma" nezaplatila jejich bývalým klubům ani cent. Vytáhlý útočník Fernando Llorente, veleúspěšný zadák Dani Alves, opory záložní řady Sami Khedira a Emre Can či francouzský šikula Kingsley Coman, ti všichni přišli "zdarma". Letos v létě se k seznamu přidali záložníci Adrien Rabiot a Aaron Ramsey. Mnozí často zmiňují i Paula Pogbu, za toho ale Juventus přesto musel částku, ač zanedbatelnou, do Manchesteru poslat.

Juventus musí utrácet na jiných frontách

Slovo "zdarma" je v uvozovkách záměrně. Italský šampion sice nemusí vyplácet horentní sumy za přestupy klubům, ale aby volné hvězdy získal, musí utrácet na jiných frontách.

Samozřejmě, nejde jen o nalákání hráčů na tučné výplaty, ale i o dobré vztahy s těmi, kdo se o ně starají. Jen mezi lety 2014 a 2017 zaplatil Juventus 80 milionů eur na odměnách pro agenty, většinu z nich právě v případech takzvaných "Bosmanových přestupů", tedy příchodech hráčů s končící smlouvou. Pro příklad, jen za příchody dvou bývalých hvězd Premier League, Emreho Cana a Aarona Ramseyho, zaplatil klub 19 milionů eur na odměnách pro zástupce hráčů. Další 10 milionů eur měla vyinkasovat letos v létě matka Adriena Rabiota, která je agentkou svého syna. Sám Rabiot má pak po zdanění pobírat kolem sedmi milionů eur ročně.

S agenty mají v Turíně vůbec dobré zkušenosti. Když Juventus koupil Cristiana Ronalda, většinu jednání s Realem Madrid neobstaral klubový management, ale portugalcův agent Jorge Mendes. Superagent Mino Raiola, kterému mnohé jiné velkokluby nemohou přijít na jméno, byl po přivedení svého klienta Matthijse de Ligta do Turína dokonce fanoušky vyprovázen potleskem.

Větší (a lukrativnější) zapojení agentů se Juventusu vyplácí i proto, že z Turína dělá destinaci číslo jedna pokaždé, když někdo ze zástupců hráčů má klienta, který by mohl být dostupný jako volný hráč.

Ne všem se samozřejmě tenhle přístup líbí, několik "poškozených" klubů si stěžovalo. Naposledy Lazio Řím, kterému "stará dáma" chtěla vzít Keitu Baldeho a Sergeje Milinkoviče-Saviče. "Juventus se mě na Milinkoviče-Saviče ani nezeptal, a jak je znám, nikdy to neudělá," řekl v květnu šéf říského klubu Claudio Lotito pro Gazzetta dello Sport. "Keitu se snažili podepsat po svém, a já ho místo toho prodal za 30 milionů eur do Monaka," dodal Baldém.

Jiné kluby se ale turínskou cestou začínají vydávat. Inter Milán, který od nového roku shodou okolností vede bývalý ředitel Juventusu Beppe Marotta, získal na "Bosman deal" levonohého univerzála Kwadwa Asamoaha i vysoce kvalitní stopery Stefana de Vrije a Diega Godína. V Turíně by měli doufat, že rivalové s tímhle přístupem takové úspěchy slavit nebudou. A hráčům, které nechávají jít, raději nedávat drahá pera...