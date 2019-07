Vlastňák i smích fanoušků, De Ligt v Juventusu neprožívá start snů | iSport.cz

Tahaly se o něj ty největší evropské kluby. Spekulovalo se o Manchesteru United, PSG či Barceloně. Nakonec souboj o jeho služby vyhrál další v řadě – Juventus. Nizozemský talent Matthijs de Ligt však na první dva zápasy v dresu „staré dámy“ nebude vzpomínat zřejmě úplně rád.

Premiérové minuty si odbyl v utkání proti Tottenhamu na Národním stadionu v Singapuru. De Ligt v 63. minutě nahradil na hřišti zkušeného Leonarda Bonucciho. V tu chvíli ještě Juventus vedl 2:1. Závěrečná půlhodina ale italskému mistrovi nevyšla a nakonec prohrál 2:3.

U trefy na 2:2 devatenáctiletý Nizozemec zůstal o metr více vpředu než jeho spoluhráči a vytvořila se tak mezi nimi ulička, do které Tanguy Ndombele vyslal přesný pas na Lucase, který v 65. minutě vyrovnal. U rozhodující trefy zápasu nemohl De Ligt nic dělat, když v 93. minutě rozhodl velkou parádou Harry Kane, který takřka z poloviny hřiště překonal brankáře Wojciecha Szczesnyho.

Poprvé v základní sestavě Juventusu nastoupil De Ligt ve středu, tentokrát v čínském Nankingu, proti Interu Milán v dalším střetnutí International Champions Cupu. Ani na svůj druhý start však nebude mít úplně ty nejlepší vzpomínky.

Ano, Turínští sice po penaltách vyhráli 2:1, nicméně mladý stoper odehrál první poločas, který „stará dáma“ prohrála 0:1. Navíc to byl právě on, kdo si po rohovém kopu soupeře dal vlastní gól. Mladík, který přestoupil do Juventusu za 75 milionů euro (1,9 miliardy korun), tak stále čeká na svůj první úspěšný start v novém působišti.

„Byl na hřišti v době, kdy jsme nehráli dobře. Ale za to nenese žádnou zodpovědnost," zastal se nizozemského obránce trenér Juventusu Maurizio Sarri.

De Ligtova trefa do vlastní branky i tak rozproudila pásmo reakcí u mnohých fanoušků. Ti totiž nezapomněli na to, jak v dresu Ajaxu vstřelil postupový gól ve čtvrtfinále minulého ročníku Ligy mistrů právě proti svému současnému zaměstnavateli. „Tenhle kluk miluje střílení gólů do sítě Juventusu. Skvělý debut v základu, excelentní zakončení,“ zněly některé narážky na nizozemský talent.