Vedl Nedvěda i Zlatana, v United mu nadávali. Tohle je superagent Raiola | iSport.cz

Raiola vyrůstal v nizozemském Haarlemu poté, co se tam jeho rodina přestěhovala z Itálie. Pomáhal v rodinné pizzerii, do toho se snažil prosadit jako fotbalista, v mládeži Haarlemu mu to ale příliš nešlo. Carmine, jak zní jeho plné křestní jméno, ale rychle poznal, že jeho skutečná síla není na hřišti, nýbrž v kanceláři. Mládežnickému týmu svého mateřského klubu začal šéfovat, načež se přesunul k zastupování hráčů. Jeho první obchody byly na dobře známé trase mezi Nizozemskem a Itálií.

Bryana Roye přesunul v roce 1992 do Foggie, Marciana Vinka rok poté do Janova, za další rok dostal Wima Jonka a Dennise Bergkampa do slavného Interu Milán. Fungoval tehdy hlavně jako překladatel. Mluví totiž sedmi jazyky, kromě italštiny a holandštiny zvládá i angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, a dokonce hovoří i portugalsky.

Foggii, se kterou uzavřel první transakci, tehdy trénoval český kouč Zdeněk Zeman, se kterým Raiola navázal nadstandardní vztah a v roce 1996 s ním obchodoval znovu. Zeman v tu dobu vedl Lazio Řím, a Raiola mu zajistil příchod prvního hráče, kterého nedovedl z Nizozemska – záložníka Sparty jménem Pavel Nedvěd.

I Nedvědův přestup do osudového Juventusu, kde získal Zlatý míč, řídil Raiola. Právě „Stará dáma“ se stala jeho klíčovým obchodním partnerem. Do černobílých pruhů oblékl i švédský fenomén Zlatana Ibrahimovice, dalšího hráče, kterého si vyhlédl v Nizozemsku.

„Ibra“ pak ve svém memoáru I Am Zlatan vzpomněl na to, jakým unikátním chováním jej Raiola upoutal. Na prvním setkání mu totiž ukázal statistiky, podle kterých tehdy mladičký, život fotbalisty si užívající Švéd zaostával za vrstevníky. „Prodej všechna auta, drahé hodinky, a soustřeď se na fotbal. Chceš být nejlepší hráč na světě, nebo jen předvádět nejdražší věci?“ zeptal se ho tehdy, a doporučil mu, aby začal poctivě trénovat jako jeho další svěřenec Pavel Nedvěd. „Co jsem se naučil od Pavla, to jsem přesunul na Zlatana. A co jsem převzal od něj jsem zase naučil Paula Pogbu. Paul viděl ve Zlatanovi sám sebe – kluka z ulice, co je velký postavou, ale extrémně technický, a má jasný postoj: chce vyhrávat, vyhrávat, a zase jen vyhrávat,“ vysvětlil pak sám Mino.

„Pochopil jsem, že Zlatan je arogantní parchant. Takže úplně stejný člověk, jako já,“ dodal ještě v rozhovoru pro Ibrahimovicovu druhou autobiografii, neskromně nazvanou I Am Football.

Týmy sice umí obírat o horentní sumy, o klienty se ale stará jako o rodinu. Jeden příklad za všechny? Italský bouřlivák Mario Balotelli se před pár lety svěřil, že když zjistil, že mu hoří dům, zavolal jako prvnímu právě Minovi. Až ten ho přátelsky upozornil, že ještě rozumnější by bylo vytočit číslo hasičského sbrou.

Nic ale nevystihuje Raiolův vztah s hráči a kluby jako případ Paula Pogby. Mino si jej vyhlédl v akademii Manchesteru United a snažil se pro něj vyhádat novou, výrazně vylepšenou profesionální smlouvu. Sir Alex Ferguson byl zásadně proti, Raiolu dokonce veřejně nazval slovem „twat“, za které si můžete dosadit sprostou nadávku dle libosti. Protřelý agent tak mladého záložníka dotáhl kam jinak než do Juventusu, a zpět do dresu United ho oblékl po pár letech až za tehdy rekordní částku 105 milionů eur. Rovných 25 z nich připadlo Minovi jako bonus, z toho 9 milionů utratil za vilu v Miami, která patřila mafiánskému bossovi jménem Al Capone.

V téhle přestupové sáze je všechno – Raiola vyhádal šílený balík peněz pro svého klienta, pořádný kus koláče uřízl pro sebe, a ještě mu ty peníze musel zaplatit klub, jehož šéfové mu nemůžou přijít na jméno.

Po Nedvědovi, Ibrahimovicovi či Pogbovi si teď Raiola mne ruce nad dalším kšeftem, který se mu rýsuje. Až 75 milionů liber si mají kluby chystat na to, aby se mohly ucházet o služby 19letého kapitána Ajaxu Amsterdam Matthijse de Ligta. Supertalent šéfující obraně nizozemského giganta má zájemce v PSG, Barceloně, obou klubech z Manchesteru, nejblíže k němu ale má… no, uhodli jste. Juventus Turín. Jestli i tahle dohoda s italským gigantem dopadne, jak má, se zřejmě dozvíme velmi brzy.