Zlatan prožil comeback v AC: Chtěl slavit jako Bůh, trenér ho chválil | iSport.cz

Fanouškovské jádro přivítalo příchod legendárního Ibrahimovice. To bylo patrné i při pohledu na transparenty. • Reuters

Rád by vysekl comeback z říše snů. Ihned by si s velkou chutí podmanil Apeninský poloostrov, kam se vrátil po dlouhých osmi letech. Jistě by si přál, aby měl munici pro další sebevědomé prohlášení.

Zatím ale Zlatan Ibrahimovic nevyčaroval žádnou show. Proti Sampdorii dostal na hřišti prostor takřka 40 minut. Kouč AC Stefano Pioli vypustil na hřiště hladového lva krátce po poločasu místo Krzysztofa Piateka za stavu 0:0. Celek, který vede trenér Claudio Ranieri a hraje za něj i český záložník Jakub Jankto, ale žádným gólovým projektilem nepotopil. A ani nikdo z jeho kolegů. Přitom šancí bylo na straně domácích poměrně dost.

„Je vidět, že tým postrádá sebevědomí a agresivitu v zakončení, proto nejsme tolik efektivní,“ soudil Ibrahimovic po prvním představení v černo-červeném dresu. Sám AC ze střelecké letargie v pondělí nevysvobodil, i když byl pořádně nahecovaný. „Vztah s fanoušky zůstává úžasný a motivuje mě. Chtěl jsem jít na trávník, skórovat a slavit před kotlem fanoušků jako Bůh,“ nechal se slyšet bývalý hráč Ajaxu, Barcelony, PSG nebo naposledy LA Galaxy.

V paralelně probíhajícím utkání Juventusu s Cagliari pálil o sto šest Cristiano Ronaldo. Jeho hattrick tak trochu vrhl stín na návrat zvučné persony do Itálie.

Na San Siru Ibrahimovice přivítalo obří nadšení. Skoro jako by se vracel domů. Vše umocněné tím, že příznivci AC od něj očekávají, že bude průvodcem na cestě ven krize. „Nepřišel jsem jako maskot,“ podpořil Švéd velká očekávání krátce po podpisu půlroční smlouvy. I když jeho necelá třičtvrtěhodinka v akci zatím trefu nepřinesla, trenér Pioli už cítil Ibrahimovicův přínos.

„Na hřiště s sebou přinesl charakter a podporu, byl cítit,“ hodnotil kouč. „Myslím si, že tým není zvyklý mít v šestnáctce hráče tohoto typu, tudíž především ke konci zápasu nedostal tolik centrů, kolik by potřeboval,“ odhalil Pioli možnou příčinu toho, proč si musí osmatřicetiletý Ibrahimovic na první trefu počkat.

Jeho 53 gólů za uplynulé dvě sezony zámořské MLS nepouští do hry řeči o starém železu. Spíše lze mluvit o ověřené kvalitě, které je u nyní Rossoneri víc než zapotřebí. Zavedená značka se pohybuje v dolní polovině tabulky Serie A. Po remíze se Sampdorií ztrácí na první místo už strašlivých 23 bodů. „Udělám všechno pro to, aby Milán zase šlapal. Chybí tady víra,“ dodal Ibrahimovic.

Mise švédské legendy začala neúspěšně. Další příležitost natankovat do prázdné nádrže sebedůvěru přijde v sobotu proti Cagliari.