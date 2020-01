Zlatanova show: Nepřišel jsem jako maskot AC. Žádaný víc než před lety | iSport.cz

Příjezd Zlatana Ibrahimovice do Milána. Jeho cestu na zdravotní prohlídku lemovaly davy. • Reuters

Jsem tady a budou se dít věci! Zlatana Ibrahimovice v pátek oficiálně uvítali v milánském AC. U 38letého bombarďáka to nejde jinak, než v hollywoodském stylu. Švédský kanonýr obleče dres "Rossoneri" po sedmi letech. Legendární šutér fanouškům slíbil, že klubu vrátí radost z fotbalu a snad i vylepší výsledky. „Ještě jsem neztratil chuť do fotbalu,“ vzkázal sebevědomý útočník.

Zlatan se do Evropy vrátil po dvouleté misi v USA, kde válel v MLS za Los Angeles Galaxy. „Můžete se zase vrátit k baseballu,“ vzkázal svým osobitým stylem, když soutěž opouštěl na konci října po vyřazení z play off.

Ani v 38 letech neřekl na trávnících poslední slovo. Nechal se zlákat do AC Milán, kde chce slavné, ale utrápené značce pomoct k lepším zítřkům. Fanoušci jsou u vytržení, věří, že jeden z nejlepších útočníků fotbalové historie i v pokročilém sportovním věku dokáže na hřišti velké věci.

„Nepřišel jsem jako maskot Rossoneri,“ zdůraznil, když před veřejnost přišel s milánskou šálou na krku a červenočerným dresem v ruce. „Nebylo to těžké rozhodování. V roce 2012 jsem neodcházel ve zlém. Nastala taková situace a nemohl jsem s tím nic dělat,“ vysvětlil muž, který se do dresu italského klubu převlékne po sedmi letech.

Ibrahimovic zdůraznil, že návrat na San Siro je i otázkou emocí a sympatií ke klubu. „Po odchodu z Barcelony mně Milán vrátil radost z fotbalu, s fanoušky mám stále vřelý vztah. Přišel jsem, abych mužstvu pomohl ke zlepšení. Sledoval jsem tým zdálky, výsledky sice nejsou bůhvíjaké, ale jsem přesvědčený, že zde jsou kvalitní hráči. Milán je pořád Milán, historie se nemění,“ pověděl Zlatan.

Kariéra švédského šutéra se pohledem na věk chýlí ke konci. Jenže to byste nemohli být Zlatan. Ten popírá přírodní zákony a stále se udržuje ve špičkové formě. Také proto neuvažoval o tom, že by svou bohatou kariéru nadobro uzavřel.

„Po mém poslední zápasu za LA Galaxy mi zavolal Paolo Maldini (klubová legenda, v současnosti technický ředitel). Ve 38 letech jsem dostal víc nabídek, než jsem jich měl ve 28. Hledal jsem něco, co by ve mně zvedlo adrenalin, abych ze sebe zase vymačkal co nejvíc. Hodně jsem mluvil s Bobanem (další bývalý hráč AC, člen nejužšího vedení klubu), především po zápase s Atalantou (Milán utrpěl debakl 0:5) jsem měl opravdu hodně hovorů,“ culil se.

Zlatan si už s novými spoluhráči v AC zatrénoval a zahrál přátelské utkání. Do roku 2020 vstupuje milánský celek v pondělí ligovým zápasem proti Sampdorii. Zatím je AC po 17 kolech až na 11. místě. A s legendou na hrotu všichni věří, že se slavný klub dokáže zvednout.