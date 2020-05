Ikona Juventusu otevřeně: Balotelli na facku... ale tenhle byl ještě horší! | iSport.cz

Obránce Juventusu Giorgio Chiellini vypustí 12. května do prodeje knihu o své kariéře. Již nyní ale prosákly ven určitá témata. Mimo jiné se ostře opřel do Maria Balotelliho, spoluhráče z reprezentace, ale i Brazilce Felipeho Mela, který oblékal dres „staré dámy“ v letech 2009-2013. Chiellini nezapomněl ani na to, jak se změnil jeho vztah k argentinskému útočníkovi Gonzálu Higuaínovi.

Jeho kariéra je spjata zejména s Juventusem, kam přišel v létě 2005 z Fiorentiny. Za 15 let ve staré dámě se obránce Giorgio Chiellini s turínským klubem dokázal probojovat ze Série B zpět do Série A, stal se osmkrát mistrem Itálie, vyhrál čtyřikrát Italský pohár a Superpohár. Prožil toho mnoho i v reprezentaci, s níž má na kontě stříbro z EURO 2012 a bronz z Konfederačního poháru FIFA 2013. V roce 2004 si přivezl bronz také z letní olympiády, kdy byl členem výběru do 23 let.

Zkušený 35letý stoper se rozhodl nyní svou kariéru zachytit v knize Io, Giorgio (Já, Giorgio). „Kniha zachycuje dobrodružství fotbalisty, který si splnil téměř všechny své sny. Mluvím v ní o svém dětství, mé rodině, mých vášních a samozřejmě o fotbale,“ uvedl Chiellini.

Již nyní jsou známa i určitá témata, která jsou v knize obsažena. Autobiografie zachycuje mimo jiné i to, jak byl nynější stoper Juventusu frustrován Mariem Balotellim či Felipem Melem. „Dva hráči mě opravdu zklamali a potvrzuji vše, co jsem napsal v knize. Nejsem nejlepší přítel každého, ale oni jsou jediní, kteří překročili přijatelný limit, “ řekl pro web repubblica.it Chiellini.

„Balotelli je negativní osoba, která nemá respekt k týmu. V roce 2013 nám na Konfederačním poháru proti Brazílii vůbec nepomohl. Zasloužil si facku. Někdo si myslí, že patří mezi pět nejlepších hráčů na světě. Já si nikdy nemyslel, že by mohl být v první desítce nebo dvacítce,“ řekl ke kontroverznímu spoluhráči z reprezentace.

Ještě horší byl jeho vztah k Felipe Melovi. „Nejhorší z nejhorších. Nemohu vystát neuctivé lidi, kteří vždy chtějí jít proti proudu. Vždy se s ním bojovalo. Říkal jsem koučům, že je shnilé jablko,“ okomentoval bývalého kolegu z Juventusu, který nyní působí v brazilském klubu Palmeiras.

„Problém nebyl v jejich výkonech a tom, že by hráli špatně, ale úplná absence úcty a respektu,“ objasnil Chiellini své rozhořčení z dua Balotelli, Melo.

Přehodnotit naopak musel italský obránce svůj postoj k útočníkovi Gonzalu Higuaínovi, kterého nemohl vystát v době, kdy působil v Neapoli. Po jeho příchodu do Juventusu ale přišel zvrat. „Nenáviděl jsem ho, ale když přišel, překvapil mě. Útočníci jsou obvykle sobečtí, ale on takový není. Je velkorysý a vtipný. Je to člověk, který potřebuje náklonnost, aby naplnil svůj potenciál,“ konstatoval Chiellini.