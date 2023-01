Neapol a scudetto po 33 letech? Kouč vychvaluje Slováka, září i „Kvaradona”

Na konci letošní sezony to bude už třicet tři let, co se Maradonova Neapol radovala z italského titulu. Od té doby scudetto do Kampánie nezavítalo. Ani v dobách éry Marka Hamšíka ne. Přepsat dějiny se teď snaží parta kolem gruzínského zázraku, nigerijského snajpra a slovenského pracanta, která naposledy převezla Juventus 5:1.