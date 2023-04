Nejžádanější útočník dneška. Otázkou není, zda Neapoli vystřílí titul

Patrioti tvrdí, že fráze „Vidět Neapol a zemřít“ (Vedi Napoli e poi muori) odkazuje na krásu města, které když navštívíte, nic už tento zážitek nepřekoná. Historici se ovšem opírají o jiný původ. Poněkud morbidnější. V dávných dobách námořnici vozili do místního přístavu syfilis, a protože se ještě tehdy neléčil, lidé umírali. To poslední, co tedy spatřili, byla…

…Neapol. Ta v současnosti zažívá fotbalovou renesanci. Umělecká skupina Luciana Spallettiho na trávníku maluje mistrovský obraz a chrám Diega Armanda Maradony proměnila v Dantovo peklo, kde řádí ďábelské vidle Victora Osimhena.

„Našel jsem střelecký klid,“ líčí. „Padá mi to a cítím se úžasně. Navíc, když mě mnozí považují za jednoho z nejlepších útočníků. Obrovská pocta. Zároveň motivace ze sebe vymáčknout víc a přidat další góly,“ dodává autor 21 tref v této sezoně Serie A (23 duelů).

A za dalšími se žene jako rozzuřený býk, pro kterého míč představuje červený prapor. Obránci jej sotva zpomalí, natož zastaví. 24letý forvard brzdí až za brankovou čarou. Spíš několik metrů za ní.

Chvíli trvá, než brzdové pístky uvedou do klidu tělo, které vyvine