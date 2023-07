Pohádková smlouva pro Pogbu. Porve se o pověst v Juve, či kývne šejkům?

Saúdskoarabská Pro League se pasovala do letního lovce velkých ryb na přestupovém trhu. Do sítí už polapila nejedno zvučné jméno z evropských velkoklubů a řada hráčů tak následuje Cristiana Ronalda. Úkol je jasný – v co nejkratším čase zvýšit kvalitu a prestiž tamní soutěže. Teď se navíc šejkové přetahují o Paula Pogbu, jehož poslední rok je poznamenán skandály a zraněními. Jenže Pogba nadále patří Juventusu. Mnozí v Itálii by jej však se sbalenými kufry směr Arabský poloostrov viděli rádi.