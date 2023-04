Pogba: zranění, aféra a pád. Juventus stál víc než 6 milionů na minutu

Pogba v dresu Juventusu ještě před svým odchodem do Manchesteru • Profimedia.cz

Paul Pogba toho po návratu do Juventusu příliš neodehrál... • profimedia.cz

La Gazzetta dello Sport spočítal, že Paul Pogba, nejlépe placený hráč Serie A, vyšel Juventus na 250 tisíc eur za minutu – s absolutně nulovou návratností na hřišti. Vynechal 35 z 37 utkání. Odehrál 36 minut. V březnu mu bylo třicet, a byly to pochmurné narozeniny. Přitom to začalo tak šťastně…

Na tiskovou konferenci přiskákal, jako by měl v botách pružiny. „Ciao a tutti,“ zdravil novináře bujaře. „Vidím, jak jste všichni rádi, že mě vidíte. Chyběl jsem vám.“ Paul Pogba si letní příchod do Juventusu vrcholně užíval. „Omlouvám se, jestli moje italština není perfetto, zapomněl jsem ji. Budu se snažit, a pokud udělám chybu, omlouvám se,“ rozplýval se jako snový obraz Salvadora Dalího s tekoucími hodinami.

Říct, že byl samý úsměv, by bylo slabé slovo. Kdo vešel do sálu v útrobách Allianz Stadium, spatřil „nejšťastnějšího muže pod sluncem“. Ten chlap zářil jako Tintin, když zatočil s bandou gangsterů. Prostě nirvána. „Jsem moc rád, že tu jsem,“ jásal Pogba. „Lepší rozhodnutí jsem udělat nemohl. Tady jsem doma. A to přivítání? Páni, ulice jsou plné lidí. Asi se jim stýskalo…“

Pro Bianconeri nebyl jen superstar, která se vrací „ke svým“ – a je snadné zapomenout, že Francouz patří do této kategorie; není na úrovni LM10 či CR7, ale pokud jde o hvězdnou sílu, s někým jako Neymar srovnatelný je. Příznivci La Madama jeho podpis hodnotili jako prozíravý tah. Navíc zadarmo.

„Ultra Juve s Pogbou a Di Maríou,“ hlásal městský sportovní deník Tuttosport, který uváděl, že Il Polpo (Chobotnice) je hladový. Několikastránková příloha uvnitř vyšla s titulkem „Tenhle Pogba bude srdcem Juve!“ Podle listu Vlahovič a spol. sní o tom, že s Pogbou a Di Maríou si Juventus vezme zpět to, co ztratil – korunu italského fotbalu. „Jsou ideálními hráči, kteří DV9 posílí svou představivostí, driblinkem a přihrávkami.“

Žádné velké pochybnosti… Naproti tomu Anglii Paul unavoval. Šest let v Manchesteru United ve znamení opětovných nezdarů, jak individuálních, tak týmových, vedlo k tomu, že průměrný fotbalový fanoušek ztratil o záložníka zájem a odsuzoval ho jako náladového ješitu.

V srpnu 2016 stál