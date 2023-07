Juventus: dohoda o trestu a sezona bez pohárů. Přivedl eso do vedení

Tenhle příběh už snad končí. Juventus se nehodlá dál rvát za svá práva a domluvil se s UEFA na trestu za machinace s přestupovými částkami fotbalistů. Výměnou za uzavření celé kauzy se Bianconeri nezúčastní příští sezony Konferenční ligy, do níž se kvalifikovali ze Serie A. Mnohem pozitivnější zprávou pro Starou dámu je příchod Cristiana Giuntoliho. Bývalého sportovního ředitele Neapole, jenž složil tým současných mistrů Itálie.

Plusvalenza, největší aféra italského fotbalu od památného Calciopoli, Juventus těžce poznamenala. Odečet deseti bodů v uplynulé sezoně Serie A a pokutu v přepočtu 17 milionů českých korun nyní doplňuje roční zákaz působení v soutěžích UEFA.

Za co přesně Stará dáma pyká?

Turínský celek, v rámci ohýbání pravidel finančního fair play, účetně značně nadhodnocoval své prodeje. Nejzřejmějším příkladem takového jednání byla výměna Arthura Mela z Barcelony za Miralema Pjaniče. Brazilec měl na sever Itálie zamířit za 72 milionů eur, zatímco Bosňan stál klub z Katalánska 60 milionů eur. Oba kluby tak účetně vykázaly značné kapitálové zisky. Ve skutečnosti však Bianconeri pouze poslali do Katalánska 12 milionů eur. To pravidla zakazují.

Po dlouhém vyšetřování tak bylo Juve koncem ledna odečteno patnáct bodů a řadě členů vedení klubu byla na několik měsíců pozastavena činnost. Bianconeri se však odvolali a byli částečně úspěšní. Kromě nižšího trestu pro klub byl jako jeden z mála zcela zproštěn viny Pavel Nedvěd. Bývalý viceprezident Juve přitom původně vyfasoval osmiměsíční zákaz působení ve fotbale.

Včera však soud Italské fotbalové federace nově potrestal bývalého šéfa Juventusu Andreu Agnelliho za finanční nesrovnalosti zákazem působení ve fotbale na 16 měsíců. Navíc dostal sedmačtyřicetiletý funkcionář pokutu 60 000 eur (asi 1,43 milionu korun).

Aleksander Čeferin, předseda UEFA, také trval na potrestání Juventusu i ze strany pořadatele evropských pohárů. Kdyby přitom nebylo rozhodnuto do konce příštího týdne, přenesla by se případná sankce až do sezony 2024/2025. Tomu se chtěli v Turíně vyhnout, a tak dle italského deníku Il Corriere dello Sport ochotně přistoupili na dohodu, dle níž se nezúčastní nadcházejícího ročníku Konferenční ligy.

Vítězové 36 italských titulů totiž procházejí přestavbou, jež by je měla po čtyřech letech opět dostat na vrchol Serie A. S tímto cílem přišel do klubu nový sportovní ředitel Cristiano Giuntoli. Strůjce úspěchu mistrovské Neapole, do níž přivedl například Victora Osimhena či Chviču Kvaraccheliju.

„Jako malý kluk jsem cestoval osm hodin autobusem, abych mohl na vlastní oči sledovat Juventus. Mé aktuální pocity jsou takřka nepopsatelné. Je to neuvěřitelná satisfakce. Mým mottem je, že musíme vždy pracovat tvrději než konkurence. Čas pak ukáže, jestli jsme pracovali i lépe, ale rozhodně musíme odvést maximum,“ komentoval svůj příchod z tábora přímých rivalů Giuntoli.

Od jednapadesátiletého funkcionáře, který kromě osmi let v Neapoli působil ještě ve Spezii, s níž postoupil do Serie B, a v Carpi, kde zažil čtyři postupy během pěti let, si Bianconeri hodně slibují.

„Vydobyl si pověst mimořádně schopného muže díky precizním rozhodnutím na přestupovém trhu, inovativním řešením a řadě úspěchů. Pevně věříme, že jejich výčet v našem klubu rozšíří,“ raduje se Stará dáma z Giuntoliho příchodu.

Rodáka z Toskánska ovšem nečeká nic snadného. Na odchodu z klubu jsou Dušan Vlahovič a Federico Chiesa. Nespokojené ofenzivní hvězdy týmu. Nadto Juventus již nechce dále prodlužovat své čekání na 37. Scudetto. Giuntoli tak musí rychle prokázat, že je skutečné funkcionářské eso.