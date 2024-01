Mourinhova éra v Římě: fotbal z jiné doby i ztráta motivace. Kam teď, José?

BYL VĚTŠÍ NEŽ KLUB

Už to, že Mourinho vzal nabídku z Věčného města, leccos naznačovalo. Vždyť na konci roku 2015 ihned po vyhazovu z Chelsea první nabídku AS Řím odmítl. Kancelář na Stadio Olympico si udělal až o šest let později po dalších štacích u United a Tottenhamu. Poslední titul v Serii A získali Římané v roce 2001, a když nepočítáme zisk Veletržního poháru z 60. let, první moderní opravdovou mezinárodní trofej vyhrál pro klub právě až Mourinho v Konferenční lize. K dobru ale připočtěme i finálovou účast v loňském ročníku Evropské ligy. Přesto Vlci stále nepatří do nejužší mezinárodní špičky, ani pravidelně nestartují v Lize mistrů. S tím se pojí nedostatek hráčské kvality. Ostatně po nedávné prohře s Laziem hořekoval, že fanoušci mají přehnaná očekávání. „A to jen proto, že jejich tým vede José ‚Harry Potter‘ Mourinho,“ reagoval Portugalec posměšně. Sám započal přestavbu kádru, snad jen díky němu dorazili Dybala či Lukaku. Navzdory mnoha posilám a vysokému rozpočtu na ně, se výsledky stále nedostavovaly. V této fázi trenérské kariéry už není Mourinho typickým mužem pro klub, který prochází tolika změnami od základů. Nejen proto zůstal potenciál nenaplněn. Pokud by kouč přišel k „hotové“ skvadře mající opravdovou kvalitu, mohl být ještě úspěšný a získávat další trofeje. A v kuloárech se i tak šeptá, že o jeho služby je zájem v Newcastlu.