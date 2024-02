Nejvyšší možný trest pro Pogbu. Za doping dostal čtyřletý zákaz startů

Paul Pogba toho po návratu do Juventusu příliš neodehrál... • Profimedia

Mistr světa z roku 2018 měl pozitivní test na testosteron při namátkové dopingové kontrole loni 20. srpna po utkání s Udine, do nějž nezasáhl. Za Juventus pak nastoupil do dalších dvou zápasů, po zveřejnění pozitivního nálezu ve vzorku A měl ale od 11. září předběžně zastavenou činnost. Kontrolní analýza vzorku B v říjnu pozitivní výsledek potvrdila.

Čtyřletý zákaz startů je podle pravidel Světové antidopingové agentury (WADA) obvyklým trestem za užití steroidů. List Gazzetta dello Sport už v prosinci informoval o tom, že Juventus plánuje ukončit s hráčem smlouvu. Uvedl také, že by klub mohl dokonce požadovat vysoké odškodné.

Pogba poprvé působil v dresu „Staré dámy“ v letech 2012 až 2016, pak odešel do Manchesteru United, odkud se předloni vrátil do Juventusu. Vinou zranění ale v první sezoně po návratu do turínského týmu odehrál pouze 10 soutěžních zápasů a v aktuálním ročníku stihl jen dva.