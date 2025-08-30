Předplatné

ONLINE: Boloňa - Como. Uspějí Vitík a spol. v prvním domácím utkání?

Itálie - Serie A
Fotbalisté Boloni hrají ve druhém kole italské Serie A poprvé na domácím stadionu. Soupeřem týmu, ve kterém působí i český obránce Martin Vitík, je Como, které vede trenér Cesc Fàbregas. Připíše si Boloňa první body do tabulky? Zápas se startem v 18.30 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Cremonese22005:36
2Inter Milán11005:03
3Juventus11002:03
3Neapol11002:03
3Como11002:03
6AC Milán21013:23
7AS Řím11001:03
8Cagliari10101:11
8Fiorentina10101:11
8Atalanta10101:11
8Pisa10101:11
8Udinese10101:11
8Verona10101:11
14Janov10100:01
15Lecce20110:21
16Boloňa10010:10
17Lazio10010:20
17Parma10010:20
19Sassuolo20022:50
20Torino10010:50

