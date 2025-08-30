Vitík má s Boloňou první výhru. Viděl žlutou kartu a o poločase byl vystřídán
Obránce Martin Vitík oslavil první vítězství v italské fotbalové lize. Boloňa porazila v 2. kole Como 1:0. Jediný gól utkání dal v 59. minutě Riccardo Orsolini střelou z hranice pokutového území.
Český reprezentant obdržel v 38. minutě žlutou kartu za stažení řeckého útočníka Duvikase. Před týdnem vstoupila Boloňa, kam Vitík přestoupil z pražské Sparty, do soutěže porážkou 0:1 s AS Řím.
Bergamo, na jehož hřišti se 22. října v Lize mistrů představí pražská Slavia, remizovalo v Parmě 1:1. Hosty poslal v 79. minutě do vedení Pašalič. Po přímém kopu v 85. minutě vyrovnal z dorážky Cutrone.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Cremonese
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|2
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Juventus
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Neapol
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|5
AC Milán
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|6
Como
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|7
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Boloňa
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|9
Atalanta
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|10
Cagliari
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Udinese
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Fiorentina
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Verona
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|14
Pisa
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|15
Janov
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|16
Parma
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|17
Lecce
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|18
Lazio
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|19
Sassuolo
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|20
Torino
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0