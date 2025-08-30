Předplatné

Vitík má s Boloňou první výhru. Viděl žlutou kartu a o poločase byl vystřídán

Český obránce Martin Vitík se snaží zastavit Anastasiose Douvikase z Coma
Český obránce Martin Vitík se snaží zastavit Anastasiose Douvikase z ComaZdroj: ČTK / AP / Massimo Paolone/undefined
Martin Vitík při své soutěžní premiéře za Boloňu
Martin Vitík brání Evana Fergusona z AS Řím
Martin Vitík slaví gól
Martin Vitík se raduje z gólu
Martin Vitík vyváží míč
Martin Vitík s míčem
Martin Vitík děkuje fanouškům za podporu
Itálie - Serie A
Obránce Martin Vitík oslavil první vítězství v italské fotbalové lize. Boloňa porazila v 2. kole Como 1:0. Jediný gól utkání dal v 59. minutě Riccardo Orsolini střelou z hranice pokutového území.

Český reprezentant obdržel v 38. minutě žlutou kartu za stažení řeckého útočníka Duvikase. Před týdnem vstoupila Boloňa, kam Vitík přestoupil z pražské Sparty, do soutěže porážkou 0:1 s AS Řím.

Bergamo, na jehož hřišti se 22. října v Lize mistrů představí pražská Slavia, remizovalo v Parmě 1:1. Hosty poslal v 79. minutě do vedení Pašalič. Po přímém kopu v 85. minutě vyrovnal z dorážky Cutrone.

#TýmZVRPSkóreB
1Cremonese22005:36
2Inter Milán11005:03
3Juventus11002:03
3Neapol11002:03
5AC Milán21013:23
6Como21012:13
7AS Řím11001:03
8Boloňa21011:13
9Atalanta20202:22
10Cagliari10101:11
10Udinese10101:11
10Fiorentina10101:11
10Verona10101:11
14Pisa10101:11
15Janov10100:01
16Parma20111:31
17Lecce20110:21
18Lazio10010:20
19Sassuolo20022:50
20Torino10010:50

