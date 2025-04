Vstoupit do diskuse (

Český gólman ve službách španělského Getafe využil volného večeru a vyrazil na zápas fotbalistů Atlétika proti Barceloně. Jenže si Jiří Letáček na sebe oblékl šálu klubu z Madridu, tedy jednoho z největších rivalů jeho současného zaměstnavatele, a fanouškům se to vůbec nelíbilo. „U mě skončil. Kopněte ho do pr**le a ať už je pryč z Getafe,“ čílí se na sociálních sítích jeden z nich.

Semifinále Copa del Rey je velká událost, navíc když na sebe narazí tak velké značky, jako Atlético a Barcelona. A to si nechtěl nechat ujít ani Jiří Letáček, který teď ovšem možná lituje, že nezůstal raději doma.

Fotka českého fotbalisty v šále Atlétika způsobila ve Španělsku poprask. Právě červeno-bílý madridský klub patří k těm nejméně oblíbeným soupeřům Getafe. Stadiony obou klubů jsou od sebe vzdálené jen zhruba osm kilometrů a mezi oběma tábory tak logicky panuje velká nevraživost.

Celá situace je ještě pikantnější v tom, že Atlético do semifinále postoupilo právě přes Getafe, jemuž v předchozím kole španělského poháru naložilo ostudných 5:0. V bráně „azulones“ přitom stál právě Letáček. „Hráči jsou taky jenom lidé, ale jsou věci, kterých se můžeš vyvarovat. Letáček mohl v klidu přijít na stadion, aniž by si na sebe bral šálu soupeře. A ještě navíc toho, který ti v minulém kole nasázel pět gólů,“ napsal novinář deníku Diario AS Álváro Ramos.

Fanoušci Getafe byli k českému brankáři často daleko tvrdší. „Tohle je naprosto nepřijatelné. Jako současný hráč klubu prostě nemůžeš jít na stadion v šále jiného týmu. Doufám, že klub zareaguje a Letáčka vážně potrestá. Nemůžeme dovolit, aby si z nás dělal legraci,“ vyťukal na sociální síť X jeden z podporovatelů Getafe.

Právě pohár byl přitom Letáčkovou soutěží. Všech pět zápasů v dresu španělského klubu odchytal v Copa del Rey a v prvních čtyřech navíc ani jednou neinkasoval. Ve druhém kole pak bývalý gólman Pardubic a Baníku lapil v rozstřelu všechny tři penalty soupeře a odvrátil ostudu proti Orihuele, která hraje až čtvrtou španělskou ligu.

Dlouhou sérii 420 minut bez obdržené branky ukončil až již zmíněný debakl s Atlétikem a v následujících dvou měsících se do brány Letáček nedostal. Někteří fanoušci nyní doufají, že už si dres Getafe nikdy neoblékne.