Gebre Selassie zářil v české bitvě. Brémy a Hoffenheim bavily ofenzivou | iSport.cz

Zápas se musel líbit i nezaujatému divákovi, vždyť obě mužstva vystřelila za devadesát minut celkem čtyřicetkrát. „Vždycky hrajeme ofenzivní fotbal, takže je normální, že útočíme až do konce. Byl to těžký zápas. Hrozně moc jsme ho chtěli vyhrát, měli jsme spoustu šancí rozhodnout,“ litoval remízy stoper Hoffenheimu Kasim Adams po závěrečném hvzidu.

Gólový účet zápasu načal křižnou ranou v 31. minutě Leonardo Bittencourt. „Na jednu stranu je to trochu otravné, že zase máme bod, na tu druhou jsme v Bundeslize neprohráli už devět v zápasů, což bychom neměli přehlížet,“ sdělil klubovému webu po zápase gólový střelec hostí. Obdržená branka z kopačky Bittencourta rozhodně mrzí českého brankáře Jiřího Pavlenku o to víc, že ve středu večer nastoupil ke svému 50. startu v německé nejvyšší soutěži, ale nemohl oslavit svoje malé jubileum čistým kontem.

Oba týmy šly do kabin za stavu 1:0 pro Hoffenheim, ale necelou čtvrthodinu po výměně stran přišla hvězdná chvíle českého reprezentanta Theodora Gebre Selassieho. V 57. minutě si naběhl na zadní tyč na centr svého spoluhráče Ludwiga Augustinssona a zblízka překonal bezmocného brankáře Olivera Baumanna. Byl to jeho druhý ligový gól v sezoně. První vstřelil Gebre Selassie na konci srpna, v prvním ligovém kole do sítě Hannoveru.

„Hoffenheim si zasloužil jít do vedení. Po vstřelené brance jsme ale hráli velice dobře a měli jsme šance, ze kterých jsme bohužel nedokázali dát gól. Potřebujeme hrát v podobném tempu celých devadesát minut,“ řekl médiím po zápase trenér Werderu Florian Kohfeldt. I přes množství šancí na obou stranách za nerozhodného se totiž nakonec oba týmy rozešly smírně – 1:1. „Nehrál jsem moc zápasů, kde by měl můj tým tolik šancí a vstřelil jenom jednu branku,“ souhlasil po závěrečném hvizdu s názorem svého trenéra záložník Brém Davy Klaassen.

Oba celky tak mají do svých víkendových zápasů co vylepšovat. Pouhá remíza na hřišti Brém odsunula Hoffenheim se ziskem 24 bodů na 7. místo ligové tabulky – mimo příčky zajišťující pohárovou Evropu. To Werder s oběma Čechy bude odjíždět na víkendový zápas proti Lipsku z pozice devátého nejlepšího týmu se ziskem 22 bodů.