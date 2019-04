Gebre Selassie rozhodl o výhře Brém, Pavlenka se zranil. Dortmund je v čele | iSport.cz

Dortmundu zajistil tři body slepenými góly z prvního poločasu záložník Sancho. Mladý anglický reprezentant se dvakrát prosadil v pokutovém území po přihrávce před branku. Ve věku 19 let a 19 dní se stal nejmladším hráčem v historii, který dal v bundeslize 11 gólů.

Mohuč v závěru zkorigovala skóre gólem Quaisona. Borussia ale tři body uhájila a částečně odčinila debakl 0:5 s Bayernem z minulého kola.

Pavlenka odchytal celý bezbrankový první poločas, do druhého už ale nenastoupil a svůj ligový debut v dresu Brém si odbyl řecký brankář Kapino. Zranění českého reprezentanta by nemělo být vážné. "Pavlenka dostal úder do stehna. Myslím si, že za týden v Mnichově proti Bayernu se do branky vrátí," uvedl po zápase trenér Werderu Florian Kohfeldt.

Skóre otevřel až v 77. minutě hlavou Klaassen a stejným způsobem po rohovém kopu se prosadil o osm minut později potřetí v sezoně Gebre Selassie. Freiburg v nastavení už jen snížil zásluhou Waldschmidtovy dorážky.

Werder neprohrál 14 soutěžních utkání v řadě a posunul se na pohárové šesté místo. Využil zaváhání Wolfsburgu, který prohrál 0:2 v Lipsku. Druhý gól domácích vstřelil útočník Werner, jenž dal 14. branku v sezoně.

Před "Vlky" se posunul i Leverkusen po výhře 1:0 ve Stuttgartu. Jedinou branku vstřelil z penalty ve 100. soutěžním zápase za klub devatenáctiletý útočník Havertz. Stal se tak druhým nejmladším hráčem, který nastřílel v bundeslize dvacet gólů.

Norimberk si zkomplikoval boj o záchranu

Norimberku se povedlo potřetí za sebou bodovat, ale z utkání proti Schalke, které je pouze dvě místa nad 16. pozicí znamenající baráž, mohl vytěžit více. V závěru prvního poločasu brankář hostů Alexander Nübel fauloval Matheuse Pereiru, ale Hanno Behrens nařízenou penaltu neproměnil. Pro kapitána Norimberku to byl další zahozený pokutový kop v krátké době, před měsícem nedal penaltu ani při porážce 0:1 s Lipskem.

Domácí se přece jen dostali do vedení v 83. minutě, kdy se hlavou trefil Jujo Kubo. O chvíli později ale vyrovnal prvním gólem ve své páté bundesligové sezoně obránce Matija Nastasič. Bývalý hráč Manchesteru City usměrnil pohotově míč po střele Omara Mascarella.

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Norimberk - Schalke 1:1

Branky: 83. Kubo - 85. Nastasič

Brémy - Freiburg 2:1

Branky: 77. Klaassen, 85. Gebre Selassie - 90.+3 Waldschmidt

Hannover - Mönchengladbach 0:1

Branka: 53. Raffael

Lipsko - Wolfsburg 2:0

Branky: 16. Kampl, 28. Werner

Stuttgart - Leverkusen 0:1

Branka: 64. Havertz z pen.

Dortmund - Mohuč 2:1

Branky: 17. a 24. Sancho - 83. Quaison