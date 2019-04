Dortmund po propadáku: Katastrofa! Omlouvám se fanouškům, hlesl Reus | iSport.cz

Šlágr 28. bundesligového kola mezi prvním a druhým týmem tabulky měl až nečekaně jednoznačný průběh. Borussia Dortmund jako vedoucí tým soutěže ve vyprodané Allianz aréně inkasovala hned pětkrát, z toho čtyřikrát během prvního poločasu.

„Hráli jsme katastrofálně. Upřímně nemám pro to žádné vysvětlení. Takto se nemůžeme prezentovat. Byli jsme mnohem horší,“ hlesl po drtivé porážce kapitán BVB Marco Reus. „Omlouvám se všem našim fanouškům za to, co jsme předvedli. Měli jsme ukázat více charakteru. Byl to pro nás den velkého zklamání.“

Ve svém hodnocení zápasu si neodpustil poznámku na vlastního kouče, který ho nasadil na post hrotového útočníka. „Každý ví, že to není má oblíbená pozice a že na ni nechci hrát. Ale neměla by to být omluva, trenér se tak rozhodl,“ dodal Reus.

„Porážku 0:5 je těžké strávit, ovšem bohužel je zasloužená. Dostali jsme lekci. Měli jsme jako první první šanci skórovat, což mohlo změnit vývoj zápasu, ale Bayern pak zápasu dominoval rychlostí a lepším pohybem,“ hodnotil trenér Borussie Lucien Favre. „Musíme se soustředit na další zápas. Dnes jsme asi příliš koncentrace věnovali přemýšlení o titulu,“ přiznal Favre.

Zakletá Allianz aréna

Mnohem spokojenější mohl být po zápase trenér domácích fotbalistů Niko Kovac. „Hráli jsme skvěle celých 90 minut. Především první poločas byl z naší strany ve všech ohledech výjimečný. Chtěl bych svému týmu pogratulovat, výsledek je naprosto zasloužený,“ prohlásil na tiskové konferenci.

O titulu však i vzhledem ke ztrátě bodů minulý týden ve Freiburku (1:1) mluvit nechtěl. „Dortmund i nás čekají velmi, velmi těžké zápasy, takže nemůžeme říct, že je vše rozhodnuté.“

Minimálně psychologická výhoda bude před závěrečnými koly v boji o titul na straně Bayernu. Ten zatím na jaře válí a rovněž proti Dortmundu ukázal svou formu. Série ligových výher Bayernu na domácím hřišti v Der Klassiker, jak se zápasům proti rivalovi z Dortmundu přezdívá, trvá už pět let.

Naposledy se tam podařilo Borussii bodovat v dubnu 2014, kdy si Žlutočerní odvezli vysokou výhru 3:0. Od té doby se v lize na Bayernu oba týmy potkaly pětkrát s jednoznačným skóre 22:3 pro bavorský klub! Pět gólů si Dortmund z Allianz arény odvezl i v roce 2015, minulou sezonu schytal ostudný debakl 0:6.