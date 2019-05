Union poprvé v bundeslize. Na tohle jsem čekal 40 let, plakal prezident | iSport.cz

Union Berlín je mimo Německo nepříliš známý klub, který sídlí na východě Berlína ve čtvrti Köpenick. Jeho stadion An der Alten Försterei také nepatří k největším, vždyť má kapacitu na Německo „pouhých“ 22 tisíc diváků. Přesto však v pondělí večer jeho ochozy praskaly ve všech a klub musel odmítat žádosti jak o lístky, tak novinářské akreditace.

Klub z východního Berlína, jehož největším úspěchem v historii byla výhra ve východoněmeckém poháru v roce 1968, je totiž kultovní pro svou atmosféru a akce, které pořádá pro své fanoušky. Jízda parníkem v barvách unionu po řece Sprévě, která protéká německým hlavním městem, vánoční zpívání koled na stadionu, které je tradicí už skoro dvě desetiletí, a mnoho dalších aktivit.

Když v roce 2004 klub neměl dostatek peněz, fanoušci díky kampani Krvácíme za Union sehnali dost financí, aby klub dostal licenci v čtvrté německé soutěži. Fanoušci doslova krváceli, protože jedním z prvků kampaně bylo darování krve německým nemocnicím a utržené peníze poté fanoušci věnovali klubu.

Vraťme se však do současnosti. Union skončil v druhé nejvyšší německé soutěži na třetím místě, přičemž k postupu (který mají garantován první dva týmy druhé bundesligy) jim stačilo porazit v posledním kole ligy venku Bochum. Union však uhrál proti v deseti hrajícím domácím pouze remízu 2:2 a postup tak slavil Paderborn.

Berlíňané tak museli dál o svůj sen zahrát si v bundeslize bojovat v baráži se Stuttgartem. První utkání na jihozápadě Německa skončilo remízou 2:2 a Unionu tak stačil k postupu do nejvyšší německé soutěž i výsledek 0:0 (jelikož, na rozdíl například od play-off v anglické druhé lize, při rovnosti gólů rozhoduje vyšší počet branek vstřelených na hřišti soupeře).

Utkání začalo pro Union špatně, když inkasoval z přímého kopu už v 9. minutě, ale videorozhodčí branku zrušil. V prvním poločase to byl Stuttgart, kdo diktoval tempo hry, ale kýženou branku vstřelit nedokázal. „Abych byl upřímný, Stuttgart měl v prvním poločase vstřelit vedoucí branku. Měli jsme štěstí, že jsme zůstali ve hře,“ komentoval upřímně výkon svých svěřenců po utkání švýcarský trenér Unionu Urs Fischer.

V druhém poločase se obraz hry vyrovnal, Union dokonce nastřelil tyč, ale přes šance na obou stranách ani jeden z týmů gól nevstřelil a postup tak mohl po bezbrankové remíze slavit Union. Poprvé v dějinách klubu. „Jsem v klubu už čtyřicet let. Na tenhle den jsem čekal strašně dlouho,“ plakal po zápase prezident klubu Dirk Zingler, zatímco trenéra Fischera fanoušci zlili pivem. Ostatně záběry po závěrečném hvizdu, které zachycují radost týmu a fanoušků, kteří zaplnili hrací plochu, hovoří za vše.

