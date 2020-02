Lewandowski + Aubameyang = Haaland! Dám ještě víc gólů, slibuje kanonýr | iSport.cz

Galakoncert Erlinga Haalanda, debutový hattrick nasázel do sítě Augsburgu • Reuters

Galakoncert Erlinga Haalanda, debutový hattrick nasázel do sítě Augsburgu • Reuters

Dortmundský útočník Erling Haaland po prosincovém přestupu ze Salcburku vstřelil v úvodních třech bundesligových zápasech sedm branek, naposledy dvě do sítě fotbalistů Unionu Berlín při výhře 5:0. Devatenáctiletý Nor prohlásil, že jich bude ještě víc. Podle srbského obránce Unionu Nevena Subotiče je Haaland kombinací Roberta Lewandowského a Pierre-Emericka Aubameyanga.

"Je to mix tvrdé práce a dobrých spoluhráčů. Moji spoluhráči jsou strašně dobří, čímž mi to usnadňují. V Dortmundu si to užívám, nastřílím gólů ještě víc. Ani mě nenapadlo, že jich bude tolik," uvedl Haaland, za něhož Borussia zaplatila 20 milionů eur (504 milionů korun).

"Lepší start si nelze představit. Jeho prácí je střílet góly. Vyzařuje to z každého jeho pohybu. Je mu teprve 19, s nikým ho nesrovnáváme, protože to nedává smysl. Nechte ho hrát fotbal a bude dávat góly," uvedl sportovní ředitel vestfálského celku Michael Zorc.

Srovnání nabídl někdejší hráč Borussie a nyní obránce Unionu Subotič. "Připomíná mi Lewandowského. Na gól mu stačí jen poloviční šance, což dnes dokázal. Dovede skórovat v obtížných situacích. Je to mix Lewandowského a Aubameyanga. To je pro něj obrovský kompliment," řekl jednatřicetiletý Srb.

V dresu BVB se kromě Haalanda daří stejně starému Jadonu Sanchovi. Anglický reprezentant vsítil proti Unionu 25. gól v německé lize, což dosud žádný teenager nedokázal. "Naši devatenáctiletí hráči jsou neuvěřitelní. Viděl jsem statistiky. To, co se povedlo Jadonovi, je fantastické. Možná se to povede i Erlingovi," konstatoval Zorc.