Eso Haaland dá gól každých 19 minut. Budou ho chránit, míní Koller | iSport.cz

Za devatenáct minut se metrem přepravíte z Černého mostu do centra Prahy, stihnete připravit nějakou rychlou večeři. Co se dá za takovou dobu ještě zvládnout? Mladý norský útočník Erling Haaland, fenomén posledních dní, dá v průměru každých devatenáct minut gól v německé bundeslize. Drží si úžasnou produktivitu a Německo je z něj paf. „Trefa do černého. Takové ofenzivní eso Dortmund potřeboval,“ podotkl Jan Koller, bývalý skvělý střelec Borussie.

Jadon Sancho má tak trochu smůlu. Ještě mu nebylo dvacet a o víkendu vstřelil v bundeslize svůj už pětadvacátý gól. Obdivuhodný výkon, rekordní zápis šikovného teenagera z Dortmundu, tohle nikdo před ním nedokázal. Jenže báječná bilance anglického fofrníka zůstává ve stínu jeho spoluhráče, střeleckého zázraku Erlinga Haalanda.

Norský mladík očarovává celé Německo, v prvních třech startech za Borussii vstřelil sedm gólů. Stačilo mu k nim 45 kontaktů s míčem a 136 minut na hřišti, v průměru tak skóroval každých 19 minut. „Trefa do černého. Je neuvěřitelné, jak do angažmá v Dortmundu vstoupil. Má ohromný potenciál. Borussii se může vyplatit sportovně i ekonomicky,“ glosoval pro Sport Haalandovo entrée v černožlutém dresu Jan Koller, bývalý kanonýr Dortmundu i české reprezentace.

Skoro každý krok devatenáctiletého Nora je v posledních týdnech bedlivě monitorován. Na konci minulého kalendářního roku se ze Salcburku přemístil za 20 milionů eur (504 milionů korun) na věhlasnou vestfálskou adresu a jeho kouzelné nohy hned začaly ukazovat, co umí.

„Má od všeho trochu, je to komplexní útočník, má skvělé zakončení. Takové ofenzivní eso Dortmund potřeboval,“ vypíchl Koller. „Erling v sobě jedinečně spojuje fyzickou odolnost, jemnou techniku a ohromnou rychlost,“ podotkl sportovní ředitel dortmundského klubu Michael Zorc.

Neobyčejný příměr našel někdejší stoper Borussie Neven Subotič z Unionu Berlín, který blonďatý Seveřan naposledy týral. „Připomíná mi Lewandowského. Na gól mu stačí jen poloviční šance, dovede skórovat v obtížných situacích. Je to mix Lewandowského a Aubameyanga,“ podotkl Subotič s odkazem na nynější střelce Bayernu Mnichov a Arsenalu. Ostatně vytáhlý útočný démon nasázel v probíhající sezoně už 35 soutěžních gólů, takovou bilancí se nemůže pochlubit Lewandowski, Aubameyang, Cristiano Ronaldo ani Lionel Messi.

V prvním bundesligovém utkání v Augsburgu šel Haaland na plac v 56. minutě a za tři minuty už se radoval, když pohotovou ranou z prvního doteku překonal Tomáše Koubka. Pak doklepával míč do prázdné brány a nakonec prchnul obraně soupeře a precizně obstřelil českého gólmana. V dalším utkání proti Kolínu nad Rýnem naskočil do hry v 65. minutě a stihnul dva góly. Nejprve promptně poslal do sítě vyraženou střelu, pak obešel brankáře Tima Horna, a i když byl v nevýhodném úhlu, suše a přesně nasměroval balon do brány.

V sobotu proti Unionu Berlín naskočil poprvé v základní sestavě a přidal další dva zásahy. V 18. minutě se dobře zorientoval v malém vápně, včas natáhl svou levačku po centru Juliana Brandta a sklepl míč do sítě. Ve druhém poločase tvrdou ranou propálil gólmana Rafala Gikiewicze znovu. „Uff, bylo to náročné,“ vydechl po své premiéře v základní sestavě. „Ještě to ode mě není stoprocentní. Musím se dostat do ještě lepší kondice,“ vzkázal skoro až děsivě dalším soupeřům.

Hráči s nejlepším průměr minut na gól v top 5 ligách 1. Erling Haaland (Dortmund) 19,4

2. Sergio Agüero (Manchester City) 69,4

3. Ciro Immobile (Lazio Řím) 71,8

Kolem Haalanda propuklo tak trochu šílenství, vyzdvihují se jeho statistiky, články o něm by za poslední měsíc vydaly na knihu. „Jak znám filozofii Borussie, budou ho teď chránit. Budou se snažit o to, aby mu sláva nestoupla do hlavy a aby makal pořád stejně. Je jasné, že nebude dávat v každém zápase dva góly, ale je důležité, aby pořád stejně pracoval. Má kolem sebe šikovné spoluhráče, Dortmund hraje líbivý fotbal, to by mu mohlo vyhovovat,“ odtušil Koller.

Chuť z mladého čarostřelce tryská. „S nikým ho nemusíte srovnávat. To, co ho charakterizuje, je touha neustále střílet góly. Pracuje na tom před tréninkem i po tréninku. Výsledek pak vidíte na hřišti. Vůbec ho nechceme brzdit. Měl by si to užívat a zkusit svou bezstarostnost v příštích týdnech dál ukazovat,“ vybídl kapitán Borussie Marco Reus.

Dortmund zažívá parádní start do jarní části, všechna tři utkání vyhrál a ve všech vstřelil pět gólů. Po dvaceti kolech je v bundesligové tabulce třetí s tříbodovou ztrátou na první Bayern. „Borussia měla opravdu skvělý start do jara. Hrála proti slabším soupeřům, bude svou formu muset potvrdit v soubojích s přímými konkurenty v boji o titul. Bundesliga je v této sezoně mimořádná vyrovnaná, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Každopádně Haalandovy góly mohou Dortmundu k titulu pomoct,“ zauvažoval Koller.