Hit bez gólů. Schicka sledoval Mourinho, Lipsko má z Bayernu bod | iSport.cz

Status quo! Nic nového pod sluncem. I po větrné neděli platí, že Lipsko nedokázalo na Bayernu skórovat a že rozdíl mezi oběma rivaly je stále jednobodový. Bezgólové remízy v Allianz Areně se aktivně účastnil i český reprezentant Patrik Schick. Do utkání naskočil v roli střídajícího hráče, na branku nevystřelil, nicméně v jedné zajímavé situaci se ocitl. To vše před očima Josého Mourinha, trenéra Tottenhamu. Oba celky se totiž zanedlouho potkají v osmifinále Ligy mistrů.

Čtyři zápasy, čtyři tlusté nuly ve statistice vstřelených branek. Tak zoufalá je bilance Lipska na půdě Bayernu. Nezměnil to ani jediný Čech ve vroucím kotli mnichovského chrámu. Patrik Schick naskočil do utkání v devětašedesáté minutě za španělského mládežníka Daniho Olma, jenž debutoval v základní sestavě Roten Bullen.

Krátce po nástupu do akce se po náběhu mezi stopery dožadoval kvalitního pasu, jenže přihrávka Tima Werner přišla o vteřinu později. Čtyřiadvacetiletý Čech se sice dostal do koncovky, jenže z nevýhodného úhlu, navíc jeho střelu zablokoval vracející se Jerome Boateng.

Za tři minuty si stejná dvojice spolupráci znovu vyzkoušela. Tentokrát však finále celé akce vyšumělo do ztracena. Werner si sice skvěle seběhl do levého křídla, jenže centr na Schicka namířil až moc do hloubky vápna…

Víc se český reprezentant do hry nedostal. Během standardních situací Bayernu vypomáhal obraně, jednou fauloval.

Šlo o zápas rozdílných poločasů. V tom prvním dominoval Bayern. Hostující Lipsko nestíhalo. Šance odvracelo se štěstím, ránu nejlepšího bundesligového střelce Roberta Lewandowskiho vykopl z brankové čáry Dayot Upamecano.

„V prvních dvaceti minutách bylo jen otázkou času, než dostaneme první gól. Naštěstí se to nestalo. Postupně jsme se začali zlepšovat a po přestávce jsme byli téměř jiný tým,“ říkal po zápase Werner.

Měl stoprocentní pravdu.

Po změně stran bylo Lipsko o poznání aktivnější a agresivnější. Přesto muselo přečkat kritický moment. Upamecano složil k zemi polskou superstar, sudí Marko Fritz nařídil pokutový kop. Do celé záležitosti se ale vložil VAR a penaltovou exekuci zrušil. V době převzetí míče totiž stál Lewandowski ve zřetelném ofsajdovém postavení.

A tak mohlo čarovat Lipsko. Jenže to by musel Marcel Sabitzer trefit z pár kroků téměř prázdnou branku, v brejku dvou na jednoho Werner přesněji vypálit z voleje a po obejití Manuela Neuera zamířit lépe, než do těla Davida Alaby…

Když na druhé straně geniálním způsobem vytáhl Peter Gulasci gólovou střelu Leona Goretzky, bylo jasné, že na gólový orkán rozhodně nedojde. To vše před zraky mnoha fotbalových legend. Na tribuně sledoval zápas trenér německé reprezentace Joachim Löw, stejně tak kouč Tottenhamu José Mourinho.

„Jsem spokojený s naším výkonem. Ve druhé polovině zápasu jsme měli větší šance a vážně jsme mohli vyhrát. Byli jsme odvážní, hráli vysoko a více kontrolovali hru,“ pochvaloval si Julian Nagelsmann, trenér RB.

Srovnaný s plichtou byl i domácí kouč Hansi Flick. „S dnešním výsledkem mohu žít. Je to férové skóre. Obě mužstva jsou spokojené, že udržela čisté skóre a brala bod.“

Po remíze 0:0 zůstal Bayern na prvním místě tabulky. Lipsko i přes zisk historicky prvního bodu z Allianz Areny zůstává s jednobodovou ztrátou druhé.

Německá fotbalová liga - 21. kolo:

Bayern Mnichov - Lipsko 0:0.

Zápas Mönchengladbach - Kolín nad Rýnem byl odložen kvůli silné bouři.