Návrat bundesligy: Střídmé oslavy i děkovačka před prázdnou tribunou | iSport.cz

Bundesliga začala stylově. První gól po koronavirové pauze vstřelil zázračný chlapec Erling Haaland, který Německo po zimním přestupu do Borussie Dortmund tak očaroval. V 29. minutě prestižního derby proti Schalke usměrnil do sítě centr od Thorgana Hazarda. I oslavu předvedl předpisovou tak, jak bylo doporučeno. Zatančil si, spoluhráči mu zatleskali a šlo se hrát dál.

Dortmund vestfálského rivala absolutně smetl, rozdrtil ho 4:0 a v derby zaznamenal nejvyšší výhru od roku 1966. „Fotbal je fotbal a navzdory všemu, co se děje, se snažíte najít radost. To se teď povedlo,“ glosoval nezvyklý zápas před prázdnými tribunami dortmundský záložník Julian Brandt.

Na monstrózních stadionech působilo zvláštně, že chybí diváci. Rozléhaly se výkřiky a další skřeky, jen hráči, hlavní sudí, jeho dva asistenti a nakonec i trenéři neměli roušky. Všichni ostatní ano. Hlavní aktéři, tedy hráči, je museli mít například při příjezdu na stadion. „Bylo to nezvyklé. Nevím, jestli si na to za týden až dva zvykneme, nebo se tím budeme pořád zabývat,“ pokrčil rameny kapitán Düsseldorfu Kaan Ayhan.

Jedno nařízení třeba říkalo, že střídající hráči mají být v první řadě na tribuně za střídačkami, v Lipsku proto museli přivézt schody z letiště, které se normálně dávají při nástupu nebo výstupu z letadla. Oslavy branek probíhaly střídmě, většinou dotyky loktů, jen hráči Herty Berlín emoce moc nekočírovali a objímali se. „Slavení gólů k fotbalu patří. Byli jsme tolikrát testováni, že si myslím, že by to mohlo být povoleno. Byla by škoda, kdyby se dál nemohlo slavit, fotbal by to ještě víc ničilo,“ konstatoval trenér Herty Bruno Labbadia.

O mohutnou podporu fanoušků se opírá Dortmund, každý zápas mívá vyprodán, v hledišti se obvykle tísní přes osmdesát tisíc lidí. Teď ne. Ale hráči si na ně vzpomněli. Když ve druhé půli skóroval Hazard, rozpřáhl ruce před pověstnou, ale prázdnou Südtribune. Po konci a sladkém vítězství v derby se k ní hráči rozběhli a vystřihli krátkou děkovačku. „Bylo to spontánní,“ prozradil Brandt. Třeba v Augsburgu byl v kotli, kam se obvykle schází nejvěrnější fanoušci, roztažen transparent s jejich vzkazem „Fotbal žije – váš byznys je nemocný.“

Řešilo se také, jak vlastně po více než dvouměsíční pauze bude vypadat hra. „Ještě ráno jsem si říkal, že moc nevím, co od toho čekat. Ale viděli jsme báječné zápasy, skvělé góly. Bylo to lepší, než jsem předpokládal. Dobrý start,“ hodnotil ve studiu stanice Sky bývalý německý reprezentační záložník Dietmar Hamann.

Překvapilo třeba vysoké vítězství Herty v Hoffenheimu 3:0, za nějž nastoupil Pavel Kadeřábek, nový trenér berlínského celku Labbadia si užil noblesní premiéru. Trápilo se Lipsko, které marně bušilo do Freiburgu, a nakonec bylo rádo za remízu 1:1, protože hosté vstřelili v nastavení gól, který však nebyl kvůli ofsajdu uznán. Patrik Schick nebyl zdravotně fit, a tak naskočil do hry jen na posledních deset minut, v jedné dobré příležitosti promáchl.

Augsburg padl s Wolfsburgem 1:2, ze tří českých hráčů se představil jen obránce Marek Suchý. Na lavičce Augsburgu chyběl kouč Heiko Herrlich, který v týdnu porušil pravidla karantény, když si šel nakoupit do supermarketu zubní pastu a krém na ruce. „Nebylo to bez něj jednoduché. Bylo to na nic, ale docela jsme to zvládli. Myslím, že hlavně ve druhé půli jsme hráli dobře,“ prohodil brankář Augsburgu Andreas Luthe.