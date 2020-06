Schick: gól číslo devět! Luxusní hlavička znamená body pro Lipsko | iSport.cz

Christopher Nkunku poté, co poslal Lipsko do vedení 2:1 na hřišti Kolína • Reuters

Bundesliga českému bombarďákovi píše. Na tom nic nezměnila ani koronavirová pauza. Patrik Schick se v dresu Lipska prosazuje i po restartu soutěže, v pondělní dohrávce 29. kola přispěl gólem na 1:1 k důležitým třem bodům v Kolíně (4:2). 24letý forvard srovnal ve 20. minutě precizní hlavičkou, po zásahu v minulém kole s Hertou se zapsal do střelecké listiny podruhé za sebou. Pyšní se luxusní bilancí – v osmnácti bundesligových zápasech zvládl už devět branek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. J. Córdoba, 55. Modeste Hosté: 19. Schick, 38. Nkunku, 50. Werner, 57. Olmo Sestavy Domácí: T. Horn – Schmitz (75. Meré), Czichos, Leistner, Katterbach – Schirí, Hector (C) – Kainz (59. Drexler), Rexhbecaj (59. Thielmann), Jakobs (75. Terodde) – J. Córdoba (24. Modeste). Hosté: Gulácsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angeliño – Sabitzer (C), Laimer (59. Adams) – Olmo (85. Forsberg), Nkunku – Schick (68. Haidara), Werner. Náhradníci Domácí: Kessler, Ehizibue, Meré, Schindler, Höger, Drexler, Thielmann, Modeste, Terodde Hosté: Orban, Mvogo, Forsberg, Krauss, Wolf, Haidara, Lookman, Adams Karty Domácí: Leistner, Drexler Hosté: Forsberg Rozhodčí Stadion RheinEnergie Stadion, Kolín nad Rýnem

Patrik Schick prožívá zásadní období kariéry. Moc chce, aby Lipsko uplatnilo opci a on se nemusel vracet do Říma. Potřebuje góly, asistence, zkrátka zaujmout své šéfy, aby do něj investovali. Na hřišti dělá všechno možné i nemožné, aby si ho trenér Julian Nagelsmann v kádru nechal. A zatím uznávaného odborníka přesvědčuje o svých kvalitách.

Lipsko v Kolíně nečekaně prohrávalo už od sedmé minuty, kdy se prosadil nejlepší domácí kanonýr Jhon Cordoba. Lipsko ale zareagovalo rychle, důležité vyrovnání zařídil český reprezentant. Schick si ve 20. minutě naskočil na přesný centr od krajního beka Angelina. Vyšrouboval se do vzduchu nad bránící hráče a přesnou hlavičkou do protipohybu rozvlnil síť.

Rozjetý forvard dostal šanci ve druhém zápase v základu po sobě a stejně jako minulou středu proti Hertě (v základní sestavě s Vladimírem Daridou) svůj úkol splnil. Snažil se o aktivní presink, do hry se zapojoval zejména ze vzduchu. Těžil z práce krajních hráčů i pohybu parťáka v útoku Timo Wernera. Celkem vyslal na bránu čtyři hlavičkové pokusy, jeden s už popsaným gólovým puncem.

Na hřišti vydržel do 68. minuty, těsně před vystřídáním schytal bolestivý úder do nohy od domácího Draxlera oceněný žlutou kartou. Přidat mohl i druhý gól, ale hlavička po úniku Wernera skončila mimo bránu.

Lipsko před prázdným stadionem zvítězilo 4:2, v zajímavém duelu se za hosty prosadili ještě Nkunku, Werner a Olmo, góly Kolína obstarali Cordoba a Modeste. Tři body znamenají též posun na třetí místo tabulky. Schick v osmnácti bundesligových zápasech zapsal už devět úspěšných pokusů, průměr půl gólu na zápas dělá velmi solidní čísla. V probíhající sezoně je čtvrtým nejlepším střelcem týmu, fotbal z Nagelsmannovy dílny mu evidentně chutná.

V nejbližších týdnech se velmi pravděpodobně rozsekne i jeho fotbalová budoucnost. Na konci června vyprší roční hostování z Říma, probíhají intenzivní jednání, co dál. Původně smluvená opce na Schickovo vykoupení dělá 29 milionů eur (při současném kurzu 768 milionů korun), hráč netají přání v Německu zůstat.

Kluby ale licitují o tom, jak by nakonec přestupová suma mohla po koronavirové pauze vypadat. Římské AS je podle zákulisních informací ochotné přistoupit na snížení částky o tři miliony eur, ale pouze v případě, že Lipsko zaplatí ihned celou částku. Zástupci německého celku naopak jednají ještě o nižší sazbě, rádi by ušetřili až 40 procent původní sumy.