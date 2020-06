Převratný návrh? Schalke chce po mizerné sezoně zavést platový strop | iSport.cz

Platy ve fotbale neznají hranic, na Schalke je ale chystají zavést. Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung plánuje tradiční bundesligová značka zavést strop. Po jeho nastavení by už žádný hráč nemohl dostat smlouvu, kde by měl plat vyšší než 2,5 milionu euro ročně (67 milionů korun).

Je to dno, nebo se dá klesnout ještě níž? Schalke zakončilo sezonu v chaosu a rozkladu. Tradiční celek z Gelsenkirchenu nevyhrál v bundeslize už v šestnácti zápasech po sobě, čímž vytvořil nový negativní rekord ve své historii. Útok na poháry se přeměnil v propad do podprůměru. Fanoušci protestují proti vedení klubu, který navíc svírají finanční problémy. A přichází reakce. Schalke plánuje určit vlastní platový strop. Jeho výška? 2,5 milionu euro (67 milionů korun).

Podle informací listu Süddeutsche Zeitung se na tom už představitelé klubu, který vyznává modrobílé barvy, dohodli. Roční gáže v žádné nové smlouvě už tak nebude moct přesáhnout zmíněných 2,5 milionu euro.

Má to být reakce jednak na složitou ekonomickou situaci, kterou koronavirová krize jen umocnila. Dluhy Schalke se šplhají ke 200 milionům euro (5,37 miliard korun), ostatně hráči se vzdali během pandemie části platu. Zároveň je to opatření, které reaguje na neodpovídající výsledky v posledních sezonách, přičemž hráči byli dobře placení. Vedení klubu chce fanouškům ukázat, že se chce chovat zodpovědněji a hospodárněji.

Deník Bild to dokládá na faktu, že Schalke vydalo v končící sezoně na platech 124 milionů eur (3,3 miliardy korun), štědřejší z bundesligy byly jen Bayern Mnichov, Borussia Dortmund, Leverkusen a Wolfsburg. Nejlépe honorovaní hráči „Königsblauen“ byli Benjamin Stambouli a Amine Harit, kteří pobírali ročně okolo 4 milionů euro (107,5 milionů korun), plánovaný limit přesahují i další.

Takovým způsobem už Schalke nebude chtít nikoho vydržovat, proto se vnucuje otázka, jak to klub poznamená. V německých médiích se píše o tom, že by mohli odejít například dvacetiletý obránce Ozan Kabak, jednadvacetiletý záložník Weston McKennie či třiadvacetiletý německý reprezentační záložník Suat Serdar, tedy borci, kteří mají zajímavou perspektivu, ale do budoucna by je nebylo možné zaplatit.

I proto se hovoří o tom, že Schalke bude muset slevit ze svých ambic, stane se méně atraktivní štací a bude muset hledat posily třeba ve druhé bundeslize. Nákladné akvizice budou tabu, boj o pohárová místa, která klubu z Gelsenkirchenu unikla třikrát z posledních čtyř sezon, bude ještě náročnější.