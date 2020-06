Drážďany sestoupily z 2. bundesligy. Hušbauer i Petrák jsou na odchodu | iSport.cz

V posledním kole už bylo pozdě zachraňovat zpackanou sezonu. Před zavřeným stadionem v Drážďanech se sice sešly stovky fanoušků, kteří snili o dvouciferné výhře a fotbalovém zázraku. Dynamo sice vedlo nad Osnabrückem 2:0, jenže čtvrt hodiny před koncem vedení během pěti minut ztratilo a Josef Hušbauer se hned po vyrovnávacím gólu poroučel ze hřiště.

Končí tak jeho působení v Německu? Situace je složitá, do Drážďan sice ze Slavie odešel na hostování s opcí na přestup, jenže ta měla automaticky vstoupit v platnost ve chvíli, kdy by se Dynamo zachránilo. Po sestupu se záložník se dvěma desítkami reprezentačních startů podle všeho bude hlásit v Edenu, kde má ještě rok platnou smlouvu. Tam se s ním ale v zimě s díky rozloučili a jeho místo ve středu zálohy zabrali mladší, kteří lépe sedí do náročné herní strategie Jindřicha Trpišovského. Hostování končí také Ondřeji Petrákovi, který se vrací do Norimberka.

Dráždany neposlal do třetí německé ligy poslední zápas. Poslední byly už ve chvíli, kdy Hušbauer na hostování za české hranice přicházel. Sraz jim definitivně srazila drsná série čtyř zápasů během deseti dnů v polovině června. Žluto-černí během nich získali jediný bod. „Stačí se podívat do tváří hráčů a vidíte, že prostě nemají plnou nádrž,“ posteskl si manažer Markus Kauczinski. „A když není čas na regeneraci, sčítají se zranění. Je mi hráčů líto. Zvedneme se, ale teď je těžké hledat nějaká pozitiva,“ vzhlížel k lepší budoucnosti.

Jestli nějaké lepší časy přijdou, začnou ve třetí lize. Prolog k nim klub napsal otevřením nového tréninkového centra, další lepší stránky má napsat nové vedení. Dlouholetému sportovnímu řediteli Ralfu Mingemu skončila smlouva a na jeho místo nastupuje Ralf Becker, který v bundelize šéfoval Hamburku. „Jsem na tenhle úkol strašně natěšený,“ řekl Bildu. „Teď se musím co nejrychleji zorientovat a domluvit se s hlavním trenérem, jak sestavit tým pro třetí ligu.“ Zřejmě to ale bude bez Čechů.

Na špici tabulky Bielefeld, který si postup zajistil už dříve, doprovodí do nejvyšší soutěže Stuttgart. VfB se vrací mezi elitu rok po sestupu navzdory porážce 1:3 s Darmstadtem. Neuspěl ani třetí Heidenheim, který podlehl 0:3 v Bielefeldu. Boj o návrat do první ligy opět nevyšel Hamburku, který utrpěl debakl 1:5 se Sandhausenem, zůstal čtvrtý a nezahraje si ani baráž. Z nejvyšší soutěže spadl Hamburk poprvé v historii předloni.

Konečná tabulka 2. bundesligy: