Schick i dál v Lipsku! Co bude po Lize mistrů? Agent čeká brutální jednání | iSport.cz

Opční právo nebylo uplatněno, přesto Patrik Schick zůstává hráčem Lipska minimálně do 23. srpna. Německý klub se dohodl s AS Řím na prodloužení hostování, které je datováno přesně k termínu finále Ligy mistrů. „Mezitím se bude rokovat o dalších krocích,“ prohlásil pro deník Sport Pavel Paska, hráčův agent.

Pořád moc, žádná velká sleva. Lipsku se během červnových týdnů nepodařilo sjednat dohodu s AS Řím na snížení opční částky za českého reprezentanta. Ke koupi nedošlo. Vyjednalo si ale nastavení hostování až do třiadvacátého srpna.

„Kluby se nedohodly, jednání nevedla ke konkrétnímu výsledku. Proto se zvolila jiná alternativa, která pro Patrika není vůbec špatná. Mezitím se bude rokovat o dalších krocích. Očekávám brutální jednání,“ řekl hráčův agent Pavel Paska, majitel společnosti ISM.

Na konci loňského srpna, kdy odchovanec Sparty odcházel nechtěný z Říma, došlo mezi kluby k následující dohodě: za roční hostování zaplatí Lipsko devadesát milionů korun, pokud po sezoně využije opční právo, pošle na účet „giallorossi“ tučnou sumu 740 milionů korun. Do toho se ale východoněmeckému klubu nechtělo. I vzhledem k tomu, že hráčskou burzu po celém světě značně ovlivnila koronavirová pandemie, během které se fotbalový kolotoč na více než dva měsíce úplně zastavil. Kluby napříč soutěžemi počítaly masivní ztráty. I proto chtělo vedení třetího celku bundesligy slevu v hodnotě čtyřiceti procent z původní částky. Řím ale nepovolil, intenzivní vyjednávání k ničemu nevedla. Až v posledních dnech došlo na řešení ohledně prodloužení hostování. „Lipsko v tuto chvíli kompletně přebírá Patrikovu římskou smlouvu, stejně tak pojištění,“ uvedl Paska.

Konec hostování je stanoven do finále Ligy mistrů. Roten Bullen jsou totiž po drtivém triumfu nad Tottenhamem ve čtvrtfinále nejprestižnější klubové soutěže, jejíž finálový program se po čtyřměsíční pauze rozběhne 12. srpna v portugalském Lisabonu, kde se odehraje play off na jedno utkání, čili Final Eight.

Jaké vyústění může mít další pokračování přestupové ságy?

Mezi kluby dojde konečně ke kompromisu a Lipsko českého útočníka vykoupí za sníženou sumu. Druhou variantou je návrat zpátky do Říma, kde má Schick platnou smlouvu až do léta 2022. Této verzi však údajně není nakloněný italský klub, ani samotný hráč. V AS se totiž trápil, dvouleté angažmá nemělo očekávaný profit ani pro jednu stranu. A třetí možnost? Odchod do jiného celku, zřejmě i do jiné soutěže. Buď znovu formou hostování, případně přestupu. Podle zdrojů Sportu by klíčová jednání měla proběhnout ihned poté, co Lipsko zakončí svoji pouť Ligou mistrů. Do té doby se zřejmě nic zásadního nepřihodí.

Roten Bullen zakončilo sezonu po vítězství 2:1 v Augsburgu na třetím místě bundesligové tabulky a zajistilo si přímý postup do Ligy mistrů ročníku 2020/21. Schick se posledního utkání nezúčastnil kvůli drobné prasklině ve svalu. V Lipsku zůstal a ve spolupráci s klubovými doktory intenzivně léčí zranění. Mužstvo se pod dohledem Jürgena Nagelsmanna znovu sejde dvacátého července, kdy začne s přípravou na restart Ligy mistrů.

Čtyřiadvacetiletý reprezentant prožil v Lipsku úspěšnou sezonu. V ligové soutěži naskočil do dvaadvaceti zápasů a vstřelil deset branek, na dalších dvou se podílel finálními asistencemi. V průměru potřeboval na dosažení gólu 130 minut, což je vynikající číslo.