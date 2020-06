EURO není za odměnu. Šilhavý sleduje Hložka, Buchu i mladého slávistu | iSport.cz

Už sedm a půl měsíce neměl pohromadě reprezentační tým, v úterý si stavitel elitního výběru v zemi Jaroslav Šilhavý zatrénoval alespoň s dětmi ve Fotbalové škole Petra Čecha v Nymburce. „Byl jsem rád, když mě Petr oslovil, protože on dělá všechno naplno. Jen mě instruoval, abych byl na děti hodný. Ale já přemýšlím, jestli jsem byl někdy zlý,“ smál se Šilhavý, který platí za vyhlášeného kliďase.

Kolikrát vás v poslední době napadlo, že jste teď ještě mohl být na mistrovství Evropy?

„Připomíná mi to kalendář, kde se odstříhávají dny jako na vojně. Ten mě na to upozorňuje denně. Už se moc těším na první reprezentační sraz, který je naplánován na září. Věřím, že vše proběhne.“

Začátkem září se utkáte v v rámci Ligy národů se Slovenskem a Skotskem. Už se vám v hlavě rýsuje nominace? Zaujal vás v poslední době někdo nový?

„Nominace bude vznikat až za dva měsíce. Sledovali jsme kluky, co v týmu jsou, a také další hráči si začínají říkat o pozornost. Pro nás je jen dobře, když se někdo nový objeví. Nechtěl bych však nikoho jmenovat, záběr máme širší, uvidíme, jakou bude mít kdo formu za dva měsíce. Navíc se vrací třeba David Pavelka po zranění, minuty sbírá Tonda Barák. Ono se to pořád mění. V téhle chvíli nejde říct, že ten, kdo má teď formu, v nominaci nebude chybět. Ale základ máme, jak jsem říkal po kvalifikaci, některé kluky máme vyzkoušené. A když někdo vyskočí, je to jen dobře.“

Pojďme zkusit probrat některá jména. Dostane šanci Adam Hložek ze Sparty?

„Je to velice zajímavý typ hráče, velký talent. Věřím, že se dostane hodně vysoko. Ale v téhle chvíli nemůžu říct, že bude v nominaci. Ale určitě je mezi sledovanými hráči.“

Je ve vašem hledáčku i plzeňská záložní řada Lukáš Kalvach, Aleš Čermák, Pavel Bucha?

„Platí pro ně to samé. Jsou to hráči, které sledujeme. Plzeň se zvedla i díky nim.“

Co David Zima, který se zabydlel ve Slavii?

„To je také velice zajímavý hráč. Pro hráče je vždycky snazší, když zapadne do týmu, který šlape. Ale nechtěl bych předbíhat. Mládí určitě není za odměnu. Já na věk nekoukám, nerozhoduje, jestli je někdo mladý, nebo starý. Dívám se na to, jak je kdo prospěšný pro tým.“

Platí, že kostra týmu pro šampionát je daná a neměnná?

„Nedá se říct, že je neměnná, ale kluci nám v kvalifikaci předvedli, co v nich je. Určitě ale nebude mít EURO nikdo za odměnu. Nejde, aby byl v nominaci někdo, aniž by vykazoval formu, která je potřeba.“

Důležitým hráčem pro vás je Bořek Dočkal. Jak vidíte jeho rozpoložení po pauze, kterou měl?

„Pokud měl formu, byl Bořek náš klíčový hráč. Rok marodil, teď se do toho zase dostává, hraje pravidelně. I díky němu šla výkonnost Sparty nahoru.“

Hodně se řeší budoucnost Patrika Schicka. Neříkáte si, že by pro něj bylo nejlepší, kdyby zůstal v Lipsku?

„Tohle my neovlivníme. Když jsem s ním mluvil, preferoval zůstat v Lipsku. Teď nevím, jak se věci mají, největší roli hrají asi peníze. Co jsme se bavili, v Lipsku se cítí dobře, cítil jsem z něj, že je tam spokojený. Nakonec dával góly. Myslím, že Lipsko by pro něj bylo dobré. Věříme ale, že ať bude hrát Patrik kdekoliv, bude připraven jako dřív, a že mu vydrží střelecká forma.“

Co říkáte na rozjezd Tomáše Součka v anglickém West Hamu?

„Tomáš bude pořád připravený, on je velký profík. Věřím, že mu tyhle těžké zápasy v anglické lize pomůžou, aby se dostal ještě výš.“

A co Milan Škoda, který nedávno vstoupil do Klubu ligových kanonýrů? Gratuloval jste mu?

„Jo, Milan je super kluk, přeju mu to. Gratuloval jsem mu. Přeju mu, ať mu střelecká potence vydrží.“

Dostane po čase šanci v reprezentaci?

„Když to tam bude dál sázet, tak proč ne.“

Česká liga už má mistra. Triumfovala podle vás Slavia zaslouženě?

„Myslím, že jo. Plzeň to trochu zdramatizovala, hrála dobře, ale ve vzájemných zápasech se ukázalo, že Slavia má širší kádr a trochu větší kvalitu. Za celou sezonu získali titul zaslouženě.“