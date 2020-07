Darida v boji o trofej? Hertha dostane miliardy od investora, chce titul | iSport.cz

Fotbalová Hertha Berlín se na rozdíl od některých klubů nemusí obávat finančních problémů způsobených pandemií koronaviru. Její investor Lars Windhorst poskytne klubu dalších 150 milionů eur (téměř čtyři miliardy korun) a věří, že by tým českého reprezentanta Vladimíra Daridy mohl zaútočit na historický bundesligový titul.

„Když všichni zainteresovaní potáhnou za jeden provaz, není důvod, aby se Hertha jednou nestala mistrem a neměla úspěch v Lize mistrů. Ale jak rychle to půjde, těžko předpovídat,“ řekl Windhorst listu Bild. V této sezoně německé ligy skončila Hertha desátá a do evropských pohárů nepostoupila. Naopak dlouho bojovala o to, aby se v soutěži nemusela zachraňovat.

Windhorstova investiční společnost Tennor pošle Hertě 50 milionů eur tento měsíc a dalších 100 milionů v říjnu. Suma, kterou spolumajitel klubu od svého loňského vstupu do Herthy napumpuje, vzroste už na 374 milionů eur.