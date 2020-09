Kadeřábek o demolici Bayernu: Sedlo nám to, ale... Klub má vysoké ambice

Jestli si nepamatujete poslední soutěžní porážku Bayernu, tak úplně v pořádku. Je to dávno. Pro připomenutí, na začátku prosince 2019 na hřišti Mönchengladbachu 1:2. Od té doby suverénně zchvácený bundesligový titul, k tomu Liga mistrů a před pár dny i Superpohár UEFA.

Než na bavorský kolos nastoupil Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem v sestavě. Český obránce o tom vypráví do telefonu v tréninkovém centru, než ho zavolají fyzioterapeuti na masáž. Kolem hustá mlha, zima...

Čert vem počasí, nálada po drtivé výhře 4:1 musí skvělá, ne?

„No ježiš, velké překvapení. Člověk vždycky před každým zápasem s nimi doufá, že to dopadne, bude slušný výsledek. Ale tohle fakt předčilo veškerá očekávání.“

Co všechno se vám muselo povést, a Bayernu nepovést?

„Nám to fakt sedlo, doopravdy všechno. Byli jsme připravení, trenéři nám ještě před zápasem říkali, že jsme měli výborný tréninkový týden, speciálně jsme se chystali na ty nechutné náběhy Comana, Gnabryho, Saného, hodně jsme na hřišti kvůli tomu mezi sebou komunikovali. No a oni byli unavení, to taky hrálo roli. Měli za sebou náročný program, dlouho hráli Ligu mistrů, pak krátká dovolená, měli za sebou 120 minut Superpoháru v Budapešti, cestování odsud, pak zase k nám...“

Báli jste se jich?

„Respekt tam byl určitě, strach ne. Když dají osmičku Barceloně, pak na začátku sezony Schalke, tak je respektovat prostě musíte.“

S čím jste na ně šli?