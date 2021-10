Ostuda Bayernu: nejhorší známky pro hvězdy. Totální výpadek, ví legenda

Na tohle nejsou zvyklí. Fotbalisté Bayernu ve 2. kole německém poháru schytali ostudný debakl 0:5 na půdě Borussie Mönchengladbach. Jde o nejvyšší porážku bavorského velkoklubu po 43 letech! A aby toho nebylo málo, hvězdy týmu to pořádně schytaly v hodnocení německého deníku Bild. Hned šest hráčů včetně Roberta Lewandowského dostalo úplně nejnižší možnou známku. „Jsem naprosto v šoku. Za celý první poločas jsme nevyhráli jediný souboj,“ láteřil po utkání sportovní ředitel a legenda Bayernu Hasan Salihamidžič.

Nejvyšší debakl Bayernu v historii německého poháru DFB Pokal a také nejvyšší porážka po dlouhých 43 letech. Tehdy v sezoně 1978/79 tým kolem brankáře Seppa Maiera a útočníka Karla-Heinze Rummeniggeho schytal debakl na hřišti Fortuny Düsseldorf 1:7.

Logicky žádný z hráčů a dokonce ani z dvojice mladých trenérů mnichovského klubu tehdy nebyl na světě. Julian Nagelsmann (34 let) řídil tým kvůli koronaviru na dálku z karantény a u lavičky tak stál Dino Toppmoller (40).

Dokonce i trenérský štáb schytal od Bildu nejhorší známku šest, stejně jako Lewandowski, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Alphonso Davies a Serge Gnabry. Německý deník totiž hodnotí hráče na škále 1-6, přičemž nejvyšší je nejhorší.

Výsledek a výkon nepřekvapil jen německé noviny, ale i sportovního ředitele Bayernu Hasana Salihamidžiče. „Jsem naprosto v šoku. Prostě jsme nebyli na hřišti. Za celý první poločas jsme nevyhráli jediný souboj. Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo. Gladbach hrál opravdu dobře. Od nás to byl totální výpadek. Nemělo se nám to stát takovým způsobem,“ hodnotil smutně Salihamidžič.

O moc lepší hodnocení neměli ani další hvězdní hráči. Nejlépe ze základní jedenáctky vyšel brankář Manuel Neuer, který dostal čtyřku. Podobně na tom byli i střídající, kteří přeci jen Bayern podle známek dokázali pozvednout. Nicklas Süle, Josip Stanišič a Corentin Tolisso si vysloužili také čtyřku, Kingsley Coman pětku.

„S výjimkou Manuela Neuera to byl od nás všech katastrofální výkon. Nic podobného jsem ve své kariéře ještě nezažil. Nikdy jsem neviděl takové týmové selhání v tak důležitém zápase,“ uvedl útočník Müller.

Bayern z domácího poháru vypadl stejně jako loni ve 2. kole.