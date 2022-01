Rok norského lva: Haalandův přestup se blíží. Máme jasnou vizi, říká agent

Státní znak Norska patří k nejstarším v Evropě. Tvoří ho červený štít se zlatým korunovaným lvem ve skoku.

Ten lev drží sekeru se stříbrnou čepelí.

Vypadá jako Erling Haaland.

Jsou to přesně dva roky, co opustil Salcburk a posílil Dortmund. Výraz „posílil“ se užívá běžně, ale málokdy platí doslova. V Norově případě zachycuje realitu věrně a výstižně.

Neexistuje útočník, jenž by týmu okamžitě – hned po příchodu – dodal tak mohutné gólové bicepsy.

Dorazil jako úkaz, co způsobil, že Rakušanům uvázly v krku pralinky. Během půl roku v Red Bull Areně nastřílel 28 gólů (22 zápasů). Salcburská gastronomie už nelákala na štrúdl, císařský trhanec a Mozartkugeln. Teď byl hitem Haalandův řízek – tence rozklepaný plátek z protivníkova masa, obalený v trojobalu (levačka, pravačka, hlavička) a osmažený na přepuštěném brankářském másle.

BVB byli na ten 19letý zázrak ze země fjordů, hor a vodopádů velmi zvědaví. „Tak co, kdo propíchne tuhle bublinu?“ smáli se skeptici a škarohlídi.

Nikdo. Borussia si nepořídila obyčejného forvarda, ale kyberútočníka, který ochromil gólmany a vymazal defenzivní harddisky soupeřů.

Erling spustil kanonádu jako nikdo před ním a staví si gólové lešení k rekordním výšinám (76 tref v 75 utkáních).

Nepotřebujete diagnostické testovací sady, abyste měli jistotu: Haaland je démon (194 cm/88 kg) a kanonýr od kosti.

V Lize mistrů nastoupil devatenáctkrát a udeřil třiadvacetkrát. Sob, los, pižmoň a rosomák. Čtyři zástupci norské fauny, které v evropském lese neuvidíte. Norského lva? Toho ano!

Kam dál?

Jaký bude jeho další krok? To je otázka za milion. Erling se zatím rozhodoval správně. Molde, Salcburk, Dortmund, týmy, kde rostl.

Další klub bude pro jeho kariéru určující. Tam by měl upevnit suverenitu a přebírat nejblyštivější ceny.

„Sportovní stránka je pro něj hlavní,“ řekl Edvard Tagseth, jeho blízký přítel a spoluhráč z mládežnických reprezentačních výběrů, dnes záložník Rosenborgu.

Haaland tuší, že s Norskem udávat tón nebude. MS ani EURO nevyhraje. O to posedlejší je ideou sbírat tituly s klubem.

Dvakrát ovládl rakouskou bundesligu, ale BVB schází síla. Nemají autogen, aby mistrovským plamenem roztavili a přeřízli kov jménem Bayern a svařili si vlastní trůn.

Já = vítěz. Tak se vidí. Pro to se narodil.

„Když jsme šli do Dortmundu, všichni věděli, že tenhle okamžik nastane,“ prohlásil Mino Raiola, fotbalistův agent. „Odejde v létě? Pravděpodobně ano.“

Velkoklubům se přehřívá mysl. Cítí, jak se v nich vzdouvá vlna neklidu. Manické ataky vyvolává klauzule, která se aktivuje v červnu 2022. Jedná se o sníženou cenu – 75 až 90 milionů eur. To je, jako když milovníkům společnosti Apple oznámíte, že mohou mít nejnovější MacBook Pro s turbo výkonem za třetinu.

„Co je ve smlouvě?“ zašklebil se Raiola. „To je mezi hráčem, klubem a mnou. Nikdy nemluvím o detailech.“

Hans-Joachim Watzke, generální ředitel Dortmundu, nicméně potvrdil: „Real Madrid má o Erlinga eminentní zájem. Jde si pro něj.“ Ve Španělsku je to téma číslo jedna. Kylian Mbappé je tutovka. V létě mu vyprší smlouva a PSG zamává jako volný hráč.

Florentino Pérez, 75letý boss, se hodlá s prezidentskou funkcí Bílého baletu rozloučit bombasticky. Figo a Zidane? Ronaldo a Kaká? To nic není.

Vše má přebít Mbappé s Haalandem. Dva nejfantastičtější útočníci v jednom mužstvu. Pro obránce by to znamenalo, že by přecházeli z jednoho hororu do druhého.

Snesli by se ti dva? Pro oba je zásadní image šampionů. Původně chtěli být jedinou hvězdou týmu, čerstvé zvěsti ale avizují, že chápou, jak je v dnešním fotbale důležitá spolupráce a triumfální řetězení sil.

Proti je však Barcelona. Joan Laporta se přátelí s Raiolou a naléhá na něj, aby pochodeň z Norska rozjasnila Blaugranas. Camp Nou je pod náporem tmy a světlo potřebuje.

Představa, že muniční sklady Realu rozšíří Kylian s Erlingem, marketingový i fotbalový bombomet, oslabuje katalánský imunitní systém už předem.

Erling je vzácnost

Samozřejmě, není to jediný scénář. Jak Mino naznačil, v úvahu přicházejí Manchester City, Chelsea, Liverpool, PSG.

„Red Devils?“ zamyslel se Raiola. „Abych byl upřímný, Old Trafford už není, co býval.“ Od Pogbova agenta vtipná slova. No co, Nobelovu cenu za charakter nedostane.

„Sportovní ředitelé mě nenávidí?“ nasadil široký úsměv Mino. „Jak to? Nikdy jsem při jednání neseděl s pistolí na stole. Prostě vím, jakou hodnotu mí hráči mají. Jsem za ně připraven jít do války. Jsou to mí synové a udělám pro ně cokoli. Pokud mě bossové nesnášejí, je to pro mě kompliment.“

Pogba, Ibrahimovic, Lukaku, De Ligt, Donnarumma – všem dohodl natolik pohádkové podmínky, že by z toho Rumburak upadl do mdlob, a sobě tučnou provizi.

„Miluju hádky,“ vycenil zuby. „Miluju, když vymyslím strategii a uplatním ji k udolání protistrany. Nikdy mě neuvidíš v obleku a kravatě. To nejsem já. Jsem tlustý, malý a ošklivý. Lidé mě dlouho podceňovali a říkali: Neumí se ani pořádně obléknout. To byla moje šance. Teď ke mně mají respekt.“

Haaland, tvrdý, odhodlaný dříč, střelec, který dá tři góly, i kdyby se nepřezul a hrál v žabkách, je jeho největší smaragd. Briliant, který zajiskří v koruně jakéhokoli fotbalového impéria. Jen si vybrat.

„Je to velká věc,“ přikývl Raiola. „Máme jasnou vizi, kam by se měl vydat. S hráčem, jako je Erl, můžeme ovlivnit trh. To je vzácnost. Většinou je to naopak.“

Sekera s nabroušenou stříbrnou čepelí. Zlatý korunovaný lev ve skoku. Norský státní znak? Ne.

Haaland v roce 2022.